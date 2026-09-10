Xbox annuncia la sua presentazione al Tokyo Game Show 2026: ecco data e ora dell'evento

Si tratta ormai di una vera e propria tradizione per Xbox: nonostante la presenza della compagnia non sia mai stata facile sul territorio giapponese, Microsoft ha sempre dimostrato un certo attaccamento per tale mercato e per il panorama dello sviluppo videoludico locale.

Microsoft ha annunciato in via ufficiale la sua conferenza di presentazione di Xbox al Tokyo Game Show 2026 , comunicando data e ora dell'evento che si terrà in livestream, trasmesso in diretta su YouTube attraverso i canali ufficiali della compagnia.

Novità in arrivo anche dal Giappone

La trasmissione di Xbox al Tokyo Game Show 2026 sarà presentata da Misuzu Araki, annunciatrice e streamer nota in ambito videoludico in Giappone e già presente anche in altre edizioni dell'evento, e inizierà dunque alle ore 12:00 del 17 settembre.



"La trasmissione di quest'anno includerà contenuti esclusivi del TGS, nuove sequenze di gameplay e momenti realizzati appositamente per questa occasione", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Microsoft.

"La nostra trasmissione annuale dal Tokyo Game Show è la dimostrazione di ciò che è possibile realizzare quando la creatività proveniente da tutta la regione incontra una piattaforma veramente globale, e Xbox si impegna a essere il palcoscenico in cui le serie nuove e quelle più amate raggiungono i giocatori di tutto il mondo".

Non ci sono informazioni sui contenuti della presentazione, ma l'anno scorso è stata occasione del primo annuncio in assoluto su Forza Horizon 6, dunque non è da escludere che possano emergere sorprese importanti.

Proprio nelle ore scorse è emersa la clamorosa notizia Physint di Kojima Productions è ora nelle mani di Xbox dopo l'abbandono da parte di PlayStation e chissà che non possano emergere delle informazioni al riguardo, sebbene sia più probabile una presenza dell'horror OD.