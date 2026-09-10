Nintendo lancia una grande iniziativa di sconti grazie ai rimborsi dei dazi doganali, ma solo in USA

Nintendo ha annunciato il lancio di una grande iniziativa di sconti chiamata "Customer Appreciation Sale", in partenza su Nintendo eShop e Store ufficiale, resa possibile a quanto pare grazie ai rimborsi ottenuti sui dazi doganali, purtroppo però legata esclusivamente al mercato del Nord America.

I nuovi saldi sono stati annunciati da Nintendo of America e andranno in scena dal 13 al 26 settembre su eShop e Nintendo Store, oltre che presso alcuni rivenditori fisici che parteciperanno all'iniziativa, comprendendo molti giochi e altri prodotti per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Sono previsti sconti del 30% su molti giochi in digitale per Nintendo Switch e Switch 2, oltre anche a bundle vari, ma anche su giochi fisici, contenuti scaricabili, accessori, amiibo e gadget vari.