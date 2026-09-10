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Nintendo lancia una grande iniziativa di sconti grazie ai rimborsi dei dazi doganali, ma solo in USA

Nintendo ha annunciato l'avvio di una grande campagna di sconti legata ai rimborsi dei dazi doganali su eShop, Nintendo Store e negozi fisici, ma sembra sia solo per il nord America.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/09/2026
Mario nel Nintendo Store

Nintendo ha annunciato il lancio di una grande iniziativa di sconti chiamata "Customer Appreciation Sale", in partenza su Nintendo eShop e Store ufficiale, resa possibile a quanto pare grazie ai rimborsi ottenuti sui dazi doganali, purtroppo però legata esclusivamente al mercato del Nord America.

I nuovi saldi sono stati annunciati da Nintendo of America e andranno in scena dal 13 al 26 settembre su eShop e Nintendo Store, oltre che presso alcuni rivenditori fisici che parteciperanno all'iniziativa, comprendendo molti giochi e altri prodotti per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Sono previsti sconti del 30% su molti giochi in digitale per Nintendo Switch e Switch 2, oltre anche a bundle vari, ma anche su giochi fisici, contenuti scaricabili, accessori, amiibo e gadget vari.

Sconti su giochi digitali, fisici, accessori e altro

Come riferito da Nintendo, questa campagna di sconti è "un modo per ringraziare i giocatori Nintendo per il loro supporto continuativo", inoltre la compagnia ha fatto sapere che l'iniziativa "è resa possibile in parte dai rimborsi legati ai dazi doganali".

Il logo del Customer Appreciation Sale di Nintendo
Il logo del Customer Appreciation Sale di Nintendo

Come riferito in precedenza, Nintendo ha dichiarato chiaramente di non sentirsi obbligata a restituire ai consumatori i rimborsi sui dazi USA, posizione peraltro condivisa anche dalle concorrenti Sony e Microsoft, tuttavia ha successivamente deciso di lanciare questa iniziativa per girare almeno parzialmente la questione a favore del proprio pubblico.

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Non sappiamo ancora quali siano i prodotti a sconto all'interno della campagna dei saldi Customer Appreciation Sale, ma terremo d'occhio la questione. Purtroppo, sembra sia un'iniziativa legata esclusivamente al mercato nord americano di Nintendo, almeno per il momento.

#Nintendo
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