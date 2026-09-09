Nintendo Direct: tutti i giochi e le novità annunciate per Switch e Switch 2

Il Nintendo Direct di oggi pomeriggio è stato più corposo di quanto si potesse immaginare: si è focalizzato soprattutto sulle uscite programmate da qui alla prossima primavera , sia sui titoli Nintendo che su quelli delle terze parti, che ormai sono diventati una presenza forte e stabile, non principalmente relegati al mondo indie (come accadeva, di solito, ai tempi di Switch).

Ci sono dei nuovi nemici "orientaleggianti" - pur robotici, è comunque Metroid - e dal poco che abbiamo capito, Samus è intrappolata nelle profondità di un satellite, desiderosa di abbandonarlo e tornare a casa. Per farlo, dovrà "nutrirsi" anche degli avversari, come lascia sottintendere il nome "Ravenous" (che era anche un gran film sul cannibalismo, ma questa è un'altra storia). Metroid Ravenous è il sesto episodio della serie 2D, e arriverà il 28 gennaio 2027.

L'annuncio meno atteso, arrivato tra l'altro a pochi mesi dall'uscita, riguarda il nuovo episodio bidimensionale di Metroid . Dall'estetica e dall'impostazione sembra un seguito diretto di Metroid Dread , che risale ormai a fine 2021: lo ricorda sia come stile grafico, sia come movimenti, sia come ambientazioni.

Graficamente non sembra così distante dal predecessore; allo stesso tempo, pur avendo visto ancora poco, l'impostazione pare diversa, più votata all'esplorazione . Avremo altri dettagli a inizio anno. Per quanto concerne il personaggio, a novembre usciranno altri due amiibo tratti da Kirby Air Ride .

L'altro grande annuncio, lasciato come prelibatezza finale, riguarda il personaggio di Kirby. È un altro episodio tridimensionale, dopo l'ottimo Kirby e la terra perduta . È sviluppato, come al solito, da Hal Laboratory: arriverà nella primavera 2027, in concomitanza col trentacinquesimo compleanno della serie.

Nonostante il Direct tematico, e il provato in cui ve lo abbiamo ampiamente descritto , Nintendo ha ricordato agli appassionati che Fire Emblem: Fortune's Weave è in arrivo su Nintendo Switch 2 - in esclusiva, naturalmente - il 17 settembre . Manca poco più di una settimana alla pubblicazione di questo nuovo episodio della storica saga Intelligent Systems, che propone tanti protagonisti e perfino un viaggio nel tempo: avremo presto modo di scriverne approfonditamente.

Nintendo ha annunciato anche Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition, che sarà pubblicato il 12 novembre 2026 , tra poco più di due mesi. Pur non avendo compiuto un balzo enorme a livello commerciale - se non in Giappone, dove la differenza è stata notevole - Pikmin 4 è il capitolo più venduto della saga: era normale che Nintendo creasse un'edizione del genere. Sono stati aggiunti dei comandi vocali - attraverso il microfono - per Occin, il simil-cane trasporta Pikmin al centro dell'esperienza di gioco. Oltre alla Switch 2 Edition ci sarà anche un DLC, Accademia Dandori , che immaginiamo sarà venduto separatamente. Proporrà 72 livelli (per dirla meglio, 72 sfide) inediti, che verranno caricati gradualmente, e i cui punteggi saranno confrontabili online a quelli degli altri giocatori.

Continua a evolversi il fortunatissimo Pokémon Pokopia : dopo le incredibili vendite delle prime settimane il gioco ha progressivamente rallentato, ma ha comunque superato i cinque milioni di copie. La prima parte ( Fondale Bolleblub ) del Pass di Espansione è già uscita; a fine 2026 arriverà la seconda, che si concentrerà soprattutto su accessori e arredi vari. Nel 2027 infine la terza, che si suppone sarà vasta quantomeno come la prima.

Il 30 settembre Star Fox , recentemente uscito per Nintendo Switch 2, riceverà un aggiornamento gratuito . Supporterà finalmente il multiplayer locale a quattro giocatori dalla stessa console, e avrà tre livelli inediti: Katin, Settore X e Venom. Da oggi invece, su Nintendo GameCube - Nintendo Classics (esclusivamente su Switch 2, lo ricordiamo), è disponibile Star Fox Adventures , un ottimo gioco del 2002, l'ultimo sviluppato da Rare assieme a Nintendo.

Il 25 febbraio 2027 arriverà, soltanto su Switch 2, Hyrule Warriors: L'era della calamità - Edizione definitiva, uscito tanti anni fa su Switch, ambientato circa un secolo prima di Breath of the Wild. Se avete la prima edizione, potete trasferire i salvataggi su questa. Contiene una nuova modalità di gioco ("calamità"), come al solito un framerate e una risoluzione migliorata , il supporto a GameShare per due giocatori (in locale oppure, via GameChat, online). Raccoglie il titolo base e i DLC del pass di espansione.

Il 22 ottobre sarà pubblicato, anch'esso in esclusiva su Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort . Al solito, ai nuovi personaggi si aggiungeranno i Mii, e il tutto sarà ambientato a Wuhu Island. Ci saranno dodici sport, e sarà un titolo - a quanto sembra - quasi totalmente sostitutivo rispetto al predecessore: a differenza di Wii Sports Resort, qui sono presenti tutti i classici, come golf, tennis e bowling, ai quali si aggiungeranno tennis tavolo e skate (e altri, ovviamente). Sarà introdotta la sezione "Asso dell'Isola", una sorta di modalità difficile per la CPU.

Erano già state integrate nel mondo iniziale, ora sono state rese gare vere e proprie, con le armi da raccogliere a terra (dai pannelli "?") come nell'originale. Sono stati aggiunti anche due nuovi Rally nella Modalità Sopravvivenza, sempre più regina del gioco: Rally Elica e Rally Rapa.

Oggi stesso è stato pubblicato un aggiornamento gratuito per Mario Kart World : nella modalità VS, saranno giocabili dieci piste tratte da Super Mario Kart , il capostipite della serie.

Per chiudere con gli annunci Nintendo, il 3 dicembre uscirà Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition. Ai soliti miglioramenti tecnici si aggiungerà la Galleria degli Eroi , una modalità che, perdonate l'eventuale sciocchezza, come impostazione ci ha ricordato Vampire Survivors . Sarà inserita anche Shimmer, una nuova eroina.

Sarà pubblicato a fine anno, il 4 dicembre 2026: per le prestazioni tecniche, ci aggiorneremo al momento della recensione. Il titolo supporterà il multiplayer locale, una modalità esclusiva di questa edizione. Su Switch 2 è previsto anche il ricco DLC in arrivo nel 2027, Monster Hunter Wilds: Ascendence .

Capcom, dopo una generazione in cui ha limitato la sua presenza sui sistemi Nintendo, si è scatenata su Switch 2 . Oggi ha annunciato l'arrivo di ben tre remake : Resident Evil 2 Deluxe Edition (che comprende i DLC), Resident Evil 3 , e Resident Evil 4: Gold Edition. Arriveranno il 16 ottobre in formato digitale, e a gennaio 2027 in quello fisico. Ricordiamo che su Switch 2 è uscito anche il recente Resident Evil Requiem , e arriverà pure Resident Evil Veronica .

Oggi è stato ribadito l'arrivo di Final Fantasy VII Revelation su Nintendo Switch 2, che completerà la fortunata e pregevole trilogia remake : sarà pubblicato l'8 aprile 2027. Per quanto concerne Final Fantasy, è stato anche annunciato, con uscita immediata, il noto prequel Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion , un titolo incentrato sulla figura di Zack Fair, e sul suo legame con Cloud.

Il 29 settembre arriverà anche su Switch 2 The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, che sembra, quantomeno graficamente, uno dei titoli più interessanti per la console ibrida. Supporterà i sensori di movimento, il touch screen e perfino i controlli via mouse col Joy-Con destro. La pubblicazione sarà prodromica a quella dell'ultimo DLC dell'opera, Songs of the Past , previsto per il 2027.

Finalmente è stata ufficializzata la data d'uscita del nuovo capitolo di questa saga molto amata, sviluppata da LEVEL 5: Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 10 dicembre 2026.

Cairn , sviluppato da The Game Bakers, è un titolo molto interessante: uscito nel 2026, arriverà su Switch 2 nel 2027, con una demo gratuita disponibile da oggi. È incentrato su un alpinista : bisogna - prevedibilmente - scalare delle montagne, tenendo conto di vari fattori, tra cui le condizioni metereologiche e la disposizione delle rocce. Anche a livello grafico, l'opera sembra piuttosto ricercata.

Nel Direct di oggi, Atlus ha effettuato ben due annunci riguardanti Persona . Il primo coinvolge Persona 4 Revival , che uscirà a maggio 2027 su Nintendo Switch 2 (pochi mesi dopo rispetto alle altre piattaforme, in sostanza). Sarà una versione completa del titolo originale. L'altro annuncio concerne Persona 6 , di cui non abbiamo però ulteriori nuove informazioni, se non, appunto, che arriverà anche su Nintendo Switch 2 (nel 2027 o 2028).

Altri giochi

Nel 2027 sarà pubblicato Kingdom Come: Deliverance II - Royal Edition, una versione completa dell'apprezzatissimo action RPG a tema storico, un'altra conferma di quanto le terze parti siano attive su Switch 2. Non c'è ancora una data precisa, ma è previsto per un generico 2027. Senza data di pubblicazione è anche Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain, remake del titolo di dieci anni fa per Nintendo 3DS, di cui è stato confermato lo sviluppo. Da oggi è disponibile Meccha Chameleon, lo strambo titolo multiplayer che tanto successo ha avuto su PC, dov'è uscito lo scorso giugno. Da Bloober Team, gli autori del remake di Silent Hill 2, è in sviluppo - in esclusiva - Onyx: The Dark Grip, titolo horror dalle sfumature soprannaturali. Sarà giocabile soltanto in modalità portatile, visto il focus sui controlli via Touch Screen, e arriverà nel 2027.

A proposito di sviluppatori celebri, dai creatori di Overcooked è in lavorazione Stage Fright, basato sul gioco cooperativo, che si incentrerà sui tre protagonisti e le loro storie. Arriverà sia su Switch che su Switch 2. Il 18 settembre giungerà (soltanto su Switch 2) anche Lego Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, che contempla anch'esso una modalità cooperativa. Questo novembre invece arriverà - su entrambe le ibride Nintendo - la più recente espansione di Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea, un titolo a metà tra avventura e "simulazione di vita" basato, prevedibilmente, sugli universi Disney. Il 12 febbraio 2027 sarà pubblicato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del Tomb Raider del 1996, il (bellissimo) capostipite della saga.

Bandai Namco ha annunciato Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale, previsto per il 2027 su varie piattaforme, tra cui Switch 2: un'avventura influenzata dalle culture del sud-est asiatico. Nel 2027 arriverà anche Metal Slug Ultimate Collection, che proporrà i primi sei episodi della storica serie SNK, e supporterà anche la Co-Op Online. Arriverà sia su Switch che su Switch 2. Su entrambe le ibride, il 16 febbraio 2027, sarà pubblicato Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX, che vanterà più di cento personaggi e il multiplayer online.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sarà pubblicato su Switch 2 il 12 febbraio 2027

Il 14 gennaio del prossimo anno uscirà Danganronpa 2x2, una surreale Visual Novel / detective game dall'aspetto visivo estremamente strambo. Sempre a inizio 2027, il 21 gennaio, arriverà l'edizione fisica di Fatal Fury: City of the Wolves, disponibile fin dal 22 ottobre 2026 in digitale. Il 16 febbraio 2027 Square Enix pubblicherà Romancing SaGa 3: Destinies United, che proporrà una nuova grafica e un rinnovato arrangiamento sonoro. Il 4 marzo 2027 sarà pubblicato Eternal Anima, il JRPG di Marvelous: il titolo è multipiattaforma, e su Switch 2 giungerà su cartuccia (senza download necessari, insomma).