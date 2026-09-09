Dragon Quest Monsters: Il regno sfiorito ha una demo disponibile ora su PC e console

Progressi e salvataggi possono poi essere trasferiti all'interno del gioco completo, nel caso si decidesse per l'acquisto, di fatto consentendo un ingresso vero e proprio all'interno di questo attraverso la versione di prova gratuita.

La demo consente di provare proprio la prima parte del gioco , partendo dall'inizio della storia e arrivando a completare una piccola porzione fino alla conclusione degli eventi all'interno dell'area di Witherwood, dando comunque modo di entrare bene nelle meccaniche del gioco e iniziare a seguirne la narrazione.

Square Enix ha annunciato che una demo di Dragon Quest Monsters: Il regno sfiorito è ora disponibile per tutti gli utenti su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2, consentendo così di provare una prima parte del gioco.

L'inizio di una grande avventura

Dopo aver visto il trailer con la data di uscita, fissata per il 3 dicembre su PC e console, e quello dello State of Play, possiamo dunque immergerci in maniera vera e propria all'interno del magico mondo di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito con questa demo.

Si tratta del nuovo capitolo della serie spin-off dello storico franchise di Enix, con i giocatori che in questo potranno scoprire, reclutare e allenare un intero mondo di creature indimenticabili. Dall'iconico Slime diventato simbolo dell'intera serie a nuove comparse, ogni mostro è un potenziale compagno di squadra e alleato importante da addestrare e gestire per le battaglie.

Tramite il sistema di sintesi tipico della serie, i giocatori possono combinare mostri diversi per creare compagni tutti nuovi, per un alto livello di personalizzazione e di profondità strategica nei combattimenti.

All'interno del gioco troviamo centinaia di mostri da scoprire ed elaborare, mischiando gli elementi da collezionismo in stile Pokémon e simili all'azione tipica da gioco di ruolo nipponico.