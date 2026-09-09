Marvel's Guardians of the Galaxy ha una data su Nintendo Switch 2

Marvel Games ed Eidos Montreal hanno annunciato ufficialmente Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition per Nintendo Switch 2, con tanto di trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 5 novembre.

Stando alle note che accompagnano il video, il tie-in dedicato al celebre super gruppo Marvel sarà dotato di due modalità grafiche quando Nintendo Switch 2 è collegato al televisore, Qualità a 30 fps e 1440p o Prestazioni a 40 fps e 1080p.

In modalità portatile, invece, Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition girerà unicamente a 30 fps, mentre non sono stati rivelati in questo caso i dettagli relativi alla risoluzione, che tuttavia immaginiamo sarà leggermente inferiore.

L'annuncio arriva a diverse settimane dalla classificazione ESRB del gioco, che aveva fondamentalmente anticipato l'ufficializzazione di oggi.