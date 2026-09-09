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Marvel's Guardians of the Galaxy ha una data su Nintendo Switch 2

A conferma dei rumor di qualche tempo fa, Eidos Montreal ha annunciato ufficialmente Marvel's Guardians of the Galaxy per Nintendo Switch 2, con tanto di data di uscita.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/09/2026
I protagonisti di Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy
News Video Immagini

Marvel Games ed Eidos Montreal hanno annunciato ufficialmente Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition per Nintendo Switch 2, con tanto di trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 5 novembre.

Stando alle note che accompagnano il video, il tie-in dedicato al celebre super gruppo Marvel sarà dotato di due modalità grafiche quando Nintendo Switch 2 è collegato al televisore, Qualità a 30 fps e 1440p o Prestazioni a 40 fps e 1080p.

In modalità portatile, invece, Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition girerà unicamente a 30 fps, mentre non sono stati rivelati in questo caso i dettagli relativi alla risoluzione, che tuttavia immaginiamo sarà leggermente inferiore.

Marvel's Guardians of the Galaxy per Switch 2 classificato anche dall'ESRB: annuncio al prossimo Direct? Marvel's Guardians of the Galaxy per Switch 2 classificato anche dall'ESRB: annuncio al prossimo Direct?

L'annuncio arriva a diverse settimane dalla classificazione ESRB del gioco, che aveva fondamentalmente anticipato l'ufficializzazione di oggi.

Un'avventura appassionante

Come vi abbiamo raccontato ai tempi della recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, gli sviluppatori di Eidos Montreal sono riusciti a realizzare una trasposizione che prende il meglio dalle avventure fumettistiche dei Guardiani ma anche da quelle cinematografiche.

L'eccellente doppiaggio in italiano rappresenta un extra di grande valore ai fini della godibilità del comparto narrativo, che propone gag e situazioni spettacolari ma anche momenti più tesi e drammatici, che gli attori nostrani hanno interpretato al meglio.

Il gameplay, infine, mette in campo battaglie sensazionali in cui controlliamo direttamente Star-Lord e impartiamo ordini al resto della squadra, mettendo a segno devastanti manovre combinate, in grado di mettere fuori gioco anche gli avversari più ostici.

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