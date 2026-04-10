Marvel's Guardians of the Galaxy è stato classificato su Nintendo Switch 2, annuncio in arrivo?

Come prova di questa nuova registrazione c'è lo screenshot riportato qui sotto, che varie fonti online stanno diffondendo per comunicare la possibilità che il titolo sviluppato da Eidos possa arrivare sulla console Nintendo.

Questo, come sempre, non significa che il gioco sia effettivamente in uscita sulla console in questione, ma certamente depone molto a favore di questa ipotesi, visto che solitamente questo tipo di classificazione precedono annunci e uscite sul mercato, trattandosi di passaggi burocratici obbligatori.

C'è la possibilità che Marvel's Guardians of the Galaxy arrivi su Nintendo Switch 2 , considerando che pare sia stato recentemente classificato presso la rating board di Taiwan .

Un altro che esce dal limbo del cloud

Se davvero Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo su Nintendo Switch 2 andrebbe a far parte di quel filone di giochi multipiattaforma che stanno finalmente raggiungendo anche la console Nintendo, cosa possibile grazie all'hardware più avanzato della nuova piattaforma.

La classificazione di Marvel's Guardians of the Galaxy su Nintendo Switch 2

In precedenza, l'action basato sui personaggi Marvel era giocabile su Switch 1 ma solo in streaming, attraverso la sua Cloud Version attraverso una soluzione con cui anche altri titoli più tecnicamente esigenti potevano essere fruiti su l'ibrido Nintendo.

In questo caso, invece, si tratterebbe proprio di una versione nativa per Nintendo Switch 2, giocabile direttamente sulla console attraverso supporto fisico o in digitale, con risultati sicuramente migliori.

Uscito nel 2021, Marvel's Guardians of the Galaxy è sviluppato da Eidos Montreal, all'epoca sotto l'etichetta Square Enix ed è ovviamente basato sul medesimo franchise di fumetti e cinema, mettendo in scena un'appassionante storia con i personaggi in questione.