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Marvel's Guardians of the Galaxy è stato classificato su Nintendo Switch 2, annuncio in arrivo?

Marvel's Guardians of the Galaxy potrebbe essere in arrivo in versione nativa su Nintendo Switch 2, in base a una recente classificazione emersa dall'ente preposto a Taiwan.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/04/2026
Una scena di Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy
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C'è la possibilità che Marvel's Guardians of the Galaxy arrivi su Nintendo Switch 2, considerando che pare sia stato recentemente classificato presso la rating board di Taiwan.

Questo, come sempre, non significa che il gioco sia effettivamente in uscita sulla console in questione, ma certamente depone molto a favore di questa ipotesi, visto che solitamente questo tipo di classificazione precedono annunci e uscite sul mercato, trattandosi di passaggi burocratici obbligatori.

Come prova di questa nuova registrazione c'è lo screenshot riportato qui sotto, che varie fonti online stanno diffondendo per comunicare la possibilità che il titolo sviluppato da Eidos possa arrivare sulla console Nintendo.

Un altro che esce dal limbo del cloud

Se davvero Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo su Nintendo Switch 2 andrebbe a far parte di quel filone di giochi multipiattaforma che stanno finalmente raggiungendo anche la console Nintendo, cosa possibile grazie all'hardware più avanzato della nuova piattaforma.

La classificazione di Marvel's Guardians of the Galaxy su Nintendo Switch 2
La classificazione di Marvel's Guardians of the Galaxy su Nintendo Switch 2

In precedenza, l'action basato sui personaggi Marvel era giocabile su Switch 1 ma solo in streaming, attraverso la sua Cloud Version attraverso una soluzione con cui anche altri titoli più tecnicamente esigenti potevano essere fruiti su l'ibrido Nintendo.

Marvel's Guardians of the Galaxy e il suo fantastico audio, tra doppiaggio e colonna sonora Marvel's Guardians of the Galaxy e il suo fantastico audio, tra doppiaggio e colonna sonora

In questo caso, invece, si tratterebbe proprio di una versione nativa per Nintendo Switch 2, giocabile direttamente sulla console attraverso supporto fisico o in digitale, con risultati sicuramente migliori.

Uscito nel 2021, Marvel's Guardians of the Galaxy è sviluppato da Eidos Montreal, all'epoca sotto l'etichetta Square Enix ed è ovviamente basato sul medesimo franchise di fumetti e cinema, mettendo in scena un'appassionante storia con i personaggi in questione.

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