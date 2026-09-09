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Nintendo Switch 2 e il Pro Controller di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sono già esauriti negli USA

Le edizioni limitate di Nintendo Switch 2 e del Pro Controller di Ocarina of Time sono andate esaurite negli USA in meno di 24 ore, con copie fisiche e accessori già introvabili presso store e rivenditori online.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
Nintendo Switch 2 a tema The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Non sono passate neppure 24 ore dall'annuncio e dall'apertura dei preordini di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ma negli Stati Uniti le edizioni limitate di Nintendo Switch 2 e del Pro Controller per il 40° anniversario della serie risultano già esaurite.

Come riportato da NintendoLife, sul Nintendo Store americano e presso altri rivenditori non è più disponibile la console a tiratura limitata né le due varianti del controller, quella standard e quella con piedistallo da esposizione. Esauriti anche gli amiibo di Link e Zelda in versione giovanile e la custodia da viaggio per Nintendo Switch 2.

Già introvabili anche le copie fisiche con copertina laminata

La corsa agli acquisti non riguarda solo le edizioni limitate: secondo diverse segnalazioni, anche le copie fisiche standard del remake sono andate esaurite presso grandi rivenditori online come Amazon, Target e Walmart. Il motivo è chiaro: la prima tiratura delle copie retail include una confezione speciale con copertina laminata, un dettaglio che sta attirando l'interesse di collezionisti... e bagarini. Su eBay sono già comparse inserzioni dai prezzi fuori scala, con la console in edizione limitata proposta anche a 1.200 dollari, e siamo solo all'inizio.

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In Italia i preordini di The Legend of Zelda: Ocarina of Time non sono ancora partiti sul Nintendo Store. Considerando quanto sta accadendo negli USA, se siete interessati a mettere le mani sulla console, sul Pro Controller o sulle copie fisiche con copertina speciale, vale la pena tenere gli occhi aperti per non rischiare di perdere l'occasione.

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