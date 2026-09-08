Annunciata l'edizione speciale di Nintendo Switch 2 a tema 40° anniversario di The Legend of Zelda

Nel corso del Nintendo Direct dedicato al 40° anniversario della serie The Legend of Zelda, è stata annunciata Nintendo Switch 2 edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda (pleonastico), sostanzialmente un'edizione a tema della console, che farà felicissimi i fan di Link, Zelda e amici vari, che magari non attendevano altro per fare il salto generazionale.

Niente giochi in bundle

Sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2026, pochi giorni prima dell'uscita del Remake di Ocarina of Time, e sarà accompagnata anche dal Pro Controller edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda e dalla Custodia edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda con pellicola protettiva per Nintendo Switch 2, tutti caratterizzati da un design ispirato alla Triforza.

Per chi non sapesse di cosa parliamo, la Triforza è una potente reliquia che appare in tutti i capitoli della serie e che contiene l'essenza delle dee Din, Nayru e Farore, che l'hanno lasciata su Hyrule dopo la creazione del mondo. I triangoli che la compongono rappresentano potere, coraggio e saggezza.

Da notare che non ci saranno giochi di Zelda in bundle con la console. Quindi, se speravate di prenderla insieme al remake di Ocarina of Time, rimarrete sicuramente delusi.