Zelda Notes sarà compatibile con The Legend of Zelda: Ocarina of Time con tante funzionalità utili

Lanciata nel 2025, Zelda Notes è integrata nella Nintendo Switch App per dispositivi iOS e Android e offre strumenti pensati per accompagnare il giocatore nell'avventura. Con le Nintendo Switch 2 Edition di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom permette, ad esempio, di tracciare i progressi, ascoltare le memorie di Zelda e ottenere bonus giornalieri.

Durante il Nintendo Direct dedicato al remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time , il producer Hidemaro Fujibayashi ha svelato che il servizio Zelda Notes supporterà il gioco con una serie di funzionalità e mini‑giochi esclusivi , trasformandosi in un vero compagno di viaggio sempre a portata di mano.

Le funzioni per il remake di Ocarina of Time

Con il remake di Ocarina of Time, l'applicazione si arricchisce ulteriormente: Fujibayashi ha presentato nuove funzioni. Con i Progressi giornalieri è possibile consultare un riepilogo cronologico delle attività svolte, con statistiche dedicate come il numero di nemici sconfitti e altri dati utili.

Le Sfide chiacchierone invitano invece a individuare un luogo del gioco partendo da un'immagine salvata sul proprio dispositivo, ricompensando il giocatore con punti da scambiare con spartiti musicali utilizzabili nella modalità Suona l'ocarina. Quest'ultima permette di suonare liberamente un'ocarina virtuale tramite touch screen, seguendo una guida, ascoltando brani eseguiti automaticamente oppure creando spartiti personalizzati da condividere tramite codice QR.

Infine, il Quiz di Ocarina of Time mette alla prova la conoscenza del gioco con oltre duemila domande tra immagini e curiosità: si può partecipare una volta al giorno, ma spendendo le rupie ottenute nel remake è possibile tentare più volte.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarà disponibile su Nintendo Switch 2 il prossimo 5 novembre. Avete già visto il primo trailer e sequenze di gameplay mostrate durante il direct di oggi?