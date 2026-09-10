The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 a 69,99 €. Come anticipato, le prime tirature avranno una copertina laminata. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 5 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Grafica completamente rinnovata e altre novità

Come anticipato, si tratta del remake di Ocarina of Time, con la principale novità che riguarda il comparto grafico. Gli sviluppatori hanno deciso di lasciare inalterata la struttura di gioco e il level design. La telecamera, se in passato era fissa alle spalle di Link, ora è liberamente ruotabile, mentre l'interfaccia è più intuitiva.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Il Borgo Di Hyrule si limitava a una zona a inquadratura fissa, mentre adesso è una cittadina vera e propria da esplorare nella sua interezza. Inoltre, i filmati sono doppiati in italiano, con qualche linea di testo aggiuntiva per caratterizzare meglio i personaggi. Puoi saperne di più leggendo il nostro articolo con tutte le informazioni di Ocarina of Time Remake.