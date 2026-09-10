Nintendo ringrazia i fan per aver celebrato il 40esimo anniversario di Super Mario

Tramite il sito ufficiale giapponese , nella pagina dedicata all'anniversario, è apparso un nuovo messaggio che è stato tradotto in inglese.

Nel corso dell'anno, Nintendo ha celebrato il 40esimo anniversario di Super Mario , la sua mascotte numero uno. Pare però che siamo oramai arrivati alla fine.

Le parole di Nintendo

Nintendo ha scritto: "Grazie per averci aiutato a festeggiare il 40° anniversario di Mario nel corso di tutto l'anno, tra videogiochi, mostre al Nintendo Museum, partite speciali con 12 squadre di baseball professionistiche e il film cinematografico Super Mario Galaxy - Il Film. Vi ringraziamo per il vostro costante supporto."

Ricordiamo che nel settembre 2025 Nintendo ha tenuto un Direct dedicato a Super Mario. L'evento ha presentato il film dedicato a Galaxy, Super Mario Galaxy 1 + 2, nuovi amiibo, Mario Tennis Fever, un DLC per Super Mario Bros. Wonder e Yoshi and the Mysterious Book. Il mese scorso, inoltre, Nintendo ha aggiunto Super Mario Sunshine al catalogo GameCube di 'Nintendo Classics'.

Questo settembre è invece toccato all'evento dedicato a The Legend of Zelda e al suo 40esimo anniversario. Ricordiamo infine che sono stati presentati i nuovi set LEGO delle minifigure di Mario: cosa è incluso e i prezzi.