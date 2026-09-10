Nintendo ringrazia i fan per aver celebrato il 40esimo anniversario di Super Mario

Nel corso dell'anno, Nintendo ha celebrato il 40esimo anniversario di Super Mario, la sua mascotte numero uno. Pare però che siamo oramai arrivati alla fine.
Tramite il sito ufficiale giapponese, nella pagina dedicata all'anniversario, è apparso un nuovo messaggio che è stato tradotto in inglese.
Le parole di Nintendo
Nintendo ha scritto: "Grazie per averci aiutato a festeggiare il 40° anniversario di Mario nel corso di tutto l'anno, tra videogiochi, mostre al Nintendo Museum, partite speciali con 12 squadre di baseball professionistiche e il film cinematografico Super Mario Galaxy - Il Film. Vi ringraziamo per il vostro costante supporto."
Ricordiamo che nel settembre 2025 Nintendo ha tenuto un Direct dedicato a Super Mario. L'evento ha presentato il film dedicato a Galaxy, Super Mario Galaxy 1 + 2, nuovi amiibo, Mario Tennis Fever, un DLC per Super Mario Bros. Wonder e Yoshi and the Mysterious Book. Il mese scorso, inoltre, Nintendo ha aggiunto Super Mario Sunshine al catalogo GameCube di 'Nintendo Classics'.
Questo settembre è invece toccato all'evento dedicato a The Legend of Zelda e al suo 40esimo anniversario. Ricordiamo infine che sono stati presentati i nuovi set LEGO delle minifigure di Mario: cosa è incluso e i prezzi.