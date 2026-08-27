3

Ecco i nuovi set LEGO delle minifigure di Mario: cosa è incluso e i prezzi

Nintendo ha svelato quali sono i set LEGO delle minifigure di Mario che potremo acquistare: vediamone i contenuti e i prezzi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/08/2026
Lego Mario

LEGO e Nintendo hanno presentato i nuovi set LEGO dedicati alle minifigure di Super Mario. In totale ci sono otto set, con diversi personaggi e ambientazioni.

Vediamo tutti i dettagli, compresi i prezzi e i contenuti esatti.

I set LEGO delle minifigure di Mario

Nelle immagini qui sotto potete vedere i vari set LEGO di Mario: ogni immagine include due set, per un totale di otto set.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Eccone i prezzi e le minifigure incluse:

  • Racing with Mario (Mario) - $14,99
  • Bowser's Castle (Fire Mario + Bowser+ Princess Peach + Koopa Troopa + Goomba) - $99,99
  • Bowser's Rumbling Race (Bowser + Toad + Goomba) - $59,99
  • Mario's Pipe Jump (Mario + Goomba) - $9,99
  • Yoshi at Mario's House (Mario + Yoshi + Goomba) - $39,99
  • Mario's Beach Adventures (Beach Mario) - $19,99
  • Luigi & Bowser Jr's Race (Luigi + Bowser Jr.) - $29,99
  • Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle (Fire Luigi + Koopa Troopa) - $29,99
Altri set LEGO Nintendo su Mario e Animal Crossing verranno rimossi dal mercato Altri set LEGO Nintendo su Mario e Animal Crossing verranno rimossi dal mercato

Tutti i set sono previsti per il 2027. Oltre alla minifigure, ci sono ovviamente vari mattoncini per creare ambientazioni, mezzi e anche personaggi come la mucca di Mario Kart World.

Diteci, cosa ne pensate di questi set? Vi interessano oppure i precedenti vi hanno soddisfatto? Ricordiamo poi che LEGO Donkey Kong è stato annunciato da Nintendo con un teaser.

#Nintendo
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ecco i nuovi set LEGO delle minifigure di Mario: cosa è incluso e i prezzi