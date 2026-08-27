Ecco i nuovi set LEGO delle minifigure di Mario: cosa è incluso e i prezzi

LEGO e Nintendo hanno presentato i nuovi set LEGO dedicati alle minifigure di Super Mario. In totale ci sono otto set, con diversi personaggi e ambientazioni.
Vediamo tutti i dettagli, compresi i prezzi e i contenuti esatti.
I set LEGO delle minifigure di Mario
Nelle immagini qui sotto potete vedere i vari set LEGO di Mario: ogni immagine include due set, per un totale di otto set.
Eccone i prezzi e le minifigure incluse:
- Racing with Mario (Mario) - $14,99
- Bowser's Castle (Fire Mario + Bowser+ Princess Peach + Koopa Troopa + Goomba) - $99,99
- Bowser's Rumbling Race (Bowser + Toad + Goomba) - $59,99
- Mario's Pipe Jump (Mario + Goomba) - $9,99
- Yoshi at Mario's House (Mario + Yoshi + Goomba) - $39,99
- Mario's Beach Adventures (Beach Mario) - $19,99
- Luigi & Bowser Jr's Race (Luigi + Bowser Jr.) - $29,99
- Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle (Fire Luigi + Koopa Troopa) - $29,99
Tutti i set sono previsti per il 2027. Oltre alla minifigure, ci sono ovviamente vari mattoncini per creare ambientazioni, mezzi e anche personaggi come la mucca di Mario Kart World.
Diteci, cosa ne pensate di questi set? Vi interessano oppure i precedenti vi hanno soddisfatto? Ricordiamo poi che LEGO Donkey Kong è stato annunciato da Nintendo con un teaser.