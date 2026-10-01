Nintendo Switch e Switch 2 ricevono oggi un nuovo aggiornamento che corregge un problema

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Switch 1 e Switch 2, disponibile in queste ore per tutti gli utenti e riguardante alcuni aspetti non proprio macroscopici, ma comunque indispensabili per il corretto funzionamento delle console: in particolare la correzione di un problema emerso con l'update precedente.

Lo scorso aggiornamento 23.0.0 è stato indubbiamente un update maggiore per le console Nintendo, con l'aggiunta di diverse caratteristiche importanti e ben visibili come l'aggiunta del supporto al VRR (variable refresh rate, ovvero la frequenza di aggiornamento variabile che dovrebbe aiutare a migliorare le performance dei giochi) anche con Nintendo Switch 2 collegata alla TV.

Questo nuovo aggiornamento 23.0.1 sembra essere un update correttivo e di manutenzione, direttamente derivato dal precedente e dunque con meno elementi visibili da parte degli utenti.