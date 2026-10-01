Nintendo Switch e Switch 2 ricevono oggi un nuovo aggiornamento che corregge un problema

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Switch 1 e Switch 2, disponibile in queste ore per tutti gli utenti e riguardante alcuni aspetti non proprio macroscopici, ma comunque indispensabili per il corretto funzionamento delle console: in particolare la correzione di un problema emerso con l'update precedente.
Lo scorso aggiornamento 23.0.0 è stato indubbiamente un update maggiore per le console Nintendo, con l'aggiunta di diverse caratteristiche importanti e ben visibili come l'aggiunta del supporto al VRR (variable refresh rate, ovvero la frequenza di aggiornamento variabile che dovrebbe aiutare a migliorare le performance dei giochi) anche con Nintendo Switch 2 collegata alla TV.
Questo nuovo aggiornamento 23.0.1 sembra essere un update correttivo e di manutenzione, direttamente derivato dal precedente e dunque con meno elementi visibili da parte degli utenti.
Corretto un problema particolare
C'è sempre una buona dose di mistero nelle descrizione degli aggiornamenti ufficiali da parte di Nintendo, dunque non ci sarebbe da stupirsi molto se ulteriori informazioni non rese pubbliche dovessero emergere successivamente tra le caratteristiche di questo update, ma per il momento le novità sono davvero poche.
Al di là dell'immancabile miglioramento alla stabilità e alle performance del sistema, ormai una sorta di formula standard in questi casi, Nintendo cita un elemento in particolare che risulta interessante.
L'aggiornamento 23.0.1 "corregge un problema introdotto con la versione 23.0.0 per cui il software poteva occasionalmente richiedere un periodo di tempo più lungo per avviarsi, mettersi in pausa o chiudersi".
Questo è dunque l'elemento principale del nuovo update, intorno al quale si concentra questo nuovo aggiornamento di sistema, a quanto pare.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che Nintendo Switch 2 ha migliorato la compatibilità con altri giochi Switch 1, tra cui Attack on Titan 2.