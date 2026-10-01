Un nuovo Uncharted potrebbe essere in sviluppo, dal director di Eredità Perduta

In base a quanto riferito dal sito in questione, il team starebbe lavorando anche a un nuovo progetto sulla serie Uncharted, sebbene non sia chiaro di cosa si tratti.

Sono passati ormai dieci anni dall'uscita di Uncharted 4: Fine di un Ladro , che sembrava aver rappresentato la conclusione definitiva della storia di Nathan Drake, ma qualcosa di nuovo potrebbe emergere nel prossimo periodo, nonostante l'impegno maggiore di Naughty Dog sia ora su Intergalactic: The Heretic Prophet .

Secondo un nuovo report da parte di MP1ST, che cita una non meglio identificata fonte vicino alla questione, sembra che ci sia un nuovo Uncharted in sviluppo , diretto da Shaun Escayg, che era stato responsabile già di Lost Legacy .

Non un remake

Quello che emerge dalla informazioni di cui MP1ST pare sia in possesso è che il nuovo Uncharted non sarebbe un remake o remaster, dunque dovrebbe trattarsi di un capitolo completamente nuovo, sebbene sia possibile che non rappresenti un seguito diretto di Uncharted 4, anche perché il protagonista potrebbe essere diverso, vista la conclusione del quarto capitolo.

In ogni caso, sembra che Naughty Dog sia destinata a spostare completamente i lavori su questo nuovo Uncharted solo dopo la conclusione dello sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet, dunque è possibile che ci sia da aspettare ancora un bel po' prima di avere notizie più concrete.

Sembra che negli anni passati il team abbia considerato l'idea di creare un remake del primo Uncharted, ma il progetto abbia poi assunto connotati diversi, configurandosi come un vero e proprio nuovo capitolo.

Quello che emerge dal report è inoltre il fatto che il director del gioco sia Shaun Escayg, che era stato responsabile di Uncharted: L'Eredità Perduta, oltre ad essere stato creative director di Marvel's Avengers presso Crystal Dynamics. Una teoria che era in effetti già emersa in precedenza.

Sony sembrava aver accantonato la proprietà intellettuale ormai da anni, salvo la pubblicazione della raccolta Uncharted: L'Eredità dei Ladri, ma è possibile dunque che la serie sia destinata a tornare nei prossimi anni. Il progetto successivo di Naughty Dog potrebbe poi essere The Last of Us: Parte 3, anche se tutte queste sono ancora semplici voci di corridoio.