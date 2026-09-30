Ubisoft ha svelato quale team si occuperà di The Division, Ghost Recon e Splinter Cell, oltre a nuove IP

Ricordiamo che la Creative House 1 è Vantage Studios e si occupa di Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Le Creative House 3, 4, e 5 non hanno ancora un nome.

La dichiarazione di Ubisoft

Nel comunicato ufficiale si legge: "A seguito della nomina di Christoph Hartmann all'inizio di quest'anno come General Manager di Creative House 2, i suoi team opereranno ora sotto la condivisa identità di Massive Entertainment, con un portafoglio che include alcuni dei franchise più storici dell'industria dei videogiochi - Tom Clancy's The Division, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Splinter Cell - insieme a nuove IP originali tra cui March of Giants."

"Il marchio Massive Entertainment si basa su un'eredità di quasi tre decenni consolidata in Svezia attraverso i suoi giochi e la sua tecnologia, guadagnandosi la fiducia dei giocatori e il riconoscimento dei colleghi del settore. A partire da oggi, i team di sviluppo responsabili di questi franchise a Montréal, Parigi, in Svezia e a Toronto opereranno sotto il marchio Massive Entertainment, unendo le loro competenze creative e tecnologiche per plasmarne il futuro, far crescere questi marchi e creare esperienze avvincenti per le community di giocatori più dedicate."

"Massive Entertainment è sempre stata definita dalla passione, dall'ambizione e da un talento incredibile, e ora la nostra attenzione è rivolta a ciò che verrà dopo", ha dichiarato Christoph Hartmann, General Manager di Massive Entertainment. "Riunire i nostri team sotto un'unica identità ci offre l'opportunità di combinare l'energia creativa e le competenze di Montréal, Parigi, Svezia e Toronto per plasmare la prossima generazione di questi franchise iconici, creare nuovi giochi e IP e spingere ancora più in alto la nostra maestria e la nostra tecnologia."