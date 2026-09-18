La serie TV di Far Cry aggiunge cinque nuovi attori al proprio cast

Attualmente FX sta producendo una prima stagione e ha svelato nuovi attori che si sono uniti al cast.

Far Cry è una famosa e apprezzata serie di videogiochi ma, come succede sempre più spesso, si sta preparando per fare il salto sul piccolo schermo in formato serie TV .

I dettagli noti sulla serie TV di Far Cry

Ecco la lista di nuovi attori e attrici aggiunti al cast di Far Cry:

Jennifer Jason Leigh (Hateful Eight, Fargo)

Brendan Gleeson (Spider-Noir, The Banshees of Inisherin)

Hamish Linklater (Batman: Caped Crusader, The Whisper Man)

Sam Spruell (Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms)

Jamie Demetriou (Only Murders in the Building)

Gli showrunner sono Noah Hawley, che si è occupato anche di Fargo e Alien: Earth e di Rob Mac, famoso per It's Always Sunny in Philadelphia, che sarà anche uno degli attori insieme ai già confermati Lizzy Caplan e Steve Buscemi.

La serie TV di Far Cry sarà antologica, ovvero ogni stagione sarà indipendente con nuove storie, nuove ambientazioni e nuovi personaggi. Al momento però non c'è ancora una data di uscita prevista.

Parlando del lato videoludico, il capitolo più recente è Far Cry 6 del 2021. Un nuovo gioco non è ancora stato annunciato.