La serie TV di Far Cry aggiunge cinque nuovi attori al proprio cast

Far Cry è una famosa e apprezzata serie di videogiochi ma, come succede sempre più spesso, si sta preparando per fare il salto sul piccolo schermo in formato serie TV.
Attualmente FX sta producendo una prima stagione e ha svelato nuovi attori che si sono uniti al cast.
I dettagli noti sulla serie TV di Far Cry
Ecco la lista di nuovi attori e attrici aggiunti al cast di Far Cry:
- Jennifer Jason Leigh (Hateful Eight, Fargo)
- Brendan Gleeson (Spider-Noir, The Banshees of Inisherin)
- Hamish Linklater (Batman: Caped Crusader, The Whisper Man)
- Sam Spruell (Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms)
- Jamie Demetriou (Only Murders in the Building)
Gli showrunner sono Noah Hawley, che si è occupato anche di Fargo e Alien: Earth e di Rob Mac, famoso per It's Always Sunny in Philadelphia, che sarà anche uno degli attori insieme ai già confermati Lizzy Caplan e Steve Buscemi.
La serie TV di Far Cry sarà antologica, ovvero ogni stagione sarà indipendente con nuove storie, nuove ambientazioni e nuovi personaggi. Al momento però non c'è ancora una data di uscita prevista.
Parlando del lato videoludico, il capitolo più recente è Far Cry 6 del 2021. Un nuovo gioco non è ancora stato annunciato.