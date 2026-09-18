Viaggio surreale nella Russia dell'Ottocento: Indika per PC scende del 96% su Instant Gaming

Esplorare i dogmi religiosi e le visioni grottesche di una Russia alternativa a un costo irrisorio. Trovate Indika per PC a quota 1,09€ nel catalogo di Instant Gaming, rispetto al prezzo di listino originale di 25 €. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa da saldare al checkout ammonta ad appena 1,33 €. Lo store segnala un taglio del 96% sulla cifra netta a schermo: confrontando il costo iniziale con il prezzo finale tassato vi mettete in tasca un risparmio reale di 23,67€. Per riscattare il titolo direttamente sul vostro account Steam, vi basta utilizzare il link o il box qui sopra.
Suore, demoni e prospettive bizzarre
L'opera sviluppata da Odd Meter vi mette nei panni di una giovane monaca ortodossa in viaggio attraverso una versione deformata e cupa della Russia di fine Ottocento. Accompagnata da una diabolica voce interiore che ne mette continuamente in discussione la fede, la protagonista affronta un percorso narrativo in terza persona che alterna esplorazione, enigmi ambientali e improvvise digressioni in stile arcade.
L'esperienza si distingue per i toni tragicomici, la direzione artistica surreale e la colonna sonora d'impatto. La versione PC, attivabile via codice Steam, sfrutta il motore Unreal Engine per offrire ambienti ricchi di dettagli e garantisce la piena compatibilità con i controller.