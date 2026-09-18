Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2 a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che sono disponibili anche le altre versioni ed edizioni: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 12 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Tanti miglioramenti e novità da scoprire
Si tratta della rivisitazione completa della versione del 1996, con una grafica realistica basata su Unreal Engine 5, mantenendo però l'atmosfera originale. Nei panni di Lara Croft dovrai esplorare le giungle del Perù, i deserti dell'Egitto e le antiche rovine della Grecia. Il gameplay è stato migliorato per offrirti un'esperienza ancora più godibile, mentre la storia è stata ampliata con legami ancora più profondi.
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