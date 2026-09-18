0

Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2, una rivisitazione completa con grafica realistica e antiche rovine da esplorare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/09/2026
Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2 a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che sono disponibili anche le altre versioni ed edizioni: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 12 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti miglioramenti e novità da scoprire

Si tratta della rivisitazione completa della versione del 1996, con una grafica realistica basata su Unreal Engine 5, mantenendo però l'atmosfera originale. Nei panni di Lara Croft dovrai esplorare le giungle del Perù, i deserti dell'Egitto e le antiche rovine della Grecia. Il gameplay è stato migliorato per offrirti un'esperienza ancora più godibile, mentre la storia è stata ampliata con legami ancora più profondi.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Puoi approfondire ulteriori dettagli sul remake del primo gioco della serie nel nostro articolo dedicato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tomb Raider: Legacy of Atlantis per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon