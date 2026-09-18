Gotham ha bisogno di mattoncini e cavalieri: LEGO Batman Il Videogioco per PC a meno di 3€ su Instant Gaming

Difendere le strade di Gotham City da Joker e soci diventa un'occasione imperdibile per gli appassionati di mattoncini. Trovate LEGO Batman The Videogame per PC al prezzo netto di soli 1,79€ all'interno del catalogo di Instant Gaming, rispetto a un listino originale di 20€. Sommando l'IVA al 22%, il totale da saldare al checkout sale ad appena 2,18€ . Lo store riporta un taglio del 91% sul costo esentasse a schermo, mentre la spesa con IVA garantisce un risparmio reale di 17,82€. Potete far vostro il gioco e riscattare subito la chiave digitale sul vostro profilo Steam tramite il link o il box qui sopra.

Il primo storico capitolo su Steam

Il titolo inaugurale della saga firmata TT Games vi cala nell'azione nei panni di Batman e Robin, chiamati a catturare i criminali evasi dal manicomio di Arkham e guidati dalle menti di Joker, Pinguino ed Enigmista. Il gameplay combina sezioni platform, risoluzione di enigmi e combattimenti leggeri, puntando sull'utilizzo di tute specifiche per i protagonisti, come la tuta da demolizione o quella magnetica, utili a sbloccare aree nascoste nei livelli.

Completata la campagna principale, l'avventura si capovolge permettendovi di giocare dal punto di vista dei supercattivi in livelli inediti dedicati alle loro malefatte. Questa versione per PC, riscattabile comodamente con codice Steam, garantisce ottime prestazioni su qualsiasi computer moderno, pieno supporto al controller e la classica modalità cooperativa a schermo condiviso.