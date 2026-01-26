0

LEGO Batman Il Videogioco è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming a 1€

Un titolo storico della saga LEGO, perfetto da recuperare in vista del ritorno del Cavaliere Oscuro con LEGO Batman: l'Eredità del Cavaliere Oscuro.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   26/01/2026
LEGO Batman Il Videogioco
LEGO Batman: Il Videogioco
LEGO Batman: Il Videogioco
News Video Immagini

LEGO Batman Il Videogioco è un classico intramontabile, e oggi potete acquistarlo su Instant Gaming a un prezzo simbolico. Il gioco, che ha segnato l'inizio della longeva collaborazione tra LEGO e l'universo DC, offre un'avventura comica, esplosiva e ricca di azione, perfetta da vivere in solitaria o in co-op. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.

Un’avventura tutta da ridere nel cuore di Gotham

Quando tutti i criminali di Arkham Asylum fuggono contemporaneamente, solo Batman e Robin possono riportare l'ordine a Gotham City. Nei panni del dinamico duo, dovrete affrontare nemici iconici come Joker, Pinguino, Spaventapasseri e molti altri. Ma la vera chicca è che, una volta terminata la storia principale, potrete rigiocare le stesse missioni... dalla parte dei cattivi!

Nel trailer italiano di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro torna una voce storica Nel trailer italiano di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro torna una voce storica

Costruzioni, inseguimenti, risate e superpoteri vi aspettano in un titolo che ha gettato le basi per tutti i successivi LEGO action game.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
LEGO Batman Il Videogioco è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming a 1€