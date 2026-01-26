LEGO Batman Il Videogioco è un classico intramontabile, e oggi potete acquistarlo su Instant Gaming a un prezzo simbolico. Il gioco, che ha segnato l'inizio della longeva collaborazione tra LEGO e l'universo DC, offre un'avventura comica, esplosiva e ricca di azione, perfetta da vivere in solitaria o in co-op. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.
LEGO Batman Il Videogioco è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming a 1€
Un titolo storico della saga LEGO, perfetto da recuperare in vista del ritorno del Cavaliere Oscuro con LEGO Batman: l'Eredità del Cavaliere Oscuro.
