A causa della crisi delle memorie Samsung potrebbe raddoppiare il prezzo degli SSD nel primo trimestre del 2026

Il protagonista indiscusso di questa manovra è Samsung, che secondo le indiscrezioni avrebbe già notificato ai suoi principali clienti un incremento dei prezzi contrattuali delle NAND superiore al 100% per il primo trimestre del 2026.

Secondo quanto riportato da fonti della catena di approvvigionamento e testate come ETNews, i produttori di memorie stanno pianificando aumenti massicci che colpiranno duramente le tasche dei consumatori.

Una mossa aggressiva per il mercato degli SSD

Questa mossa aggressiva è una risposta diretta alla fame insaziabile di memoria generata dall'industria dell'Intelligenza Artificiale, che ha letteralmente stravolto gli equilibri delle forniture globali. L'AI richiede enormi quantità di memoria ad alte prestazioni, spingendo produttori come Samsung e SK hynix a riallocare le linee produttive verso le tecnologie più redditizie, a scapito della disponibilità per il mercato consumer.

Le conseguenze per gli utenti finali sono già visibili. I dati di piattaforme come PCPartPicker mostrano che i prezzi degli SSD al dettaglio sono in costante ascesa: mediamente, si è registrato un incremento del 18% già a partire da ottobre 2025.