Memorie sempre più care: aumenti fino all’80% per i prodotti Samsung

Il mercato delle memorie torna al centro dell'attenzione per una possibile ondata di aumenti di prezzo senza precedenti. Secondo documenti che stanno circolando sui social e negli ambienti di settore, alcuni distributori e rivenditori autorizzati collegati a Samsung avrebbero avviato rincari molto consistenti sui propri listini.

Le informazioni non sono state ancora confermate in modo indipendente, ma il tema sta alimentando un acceso dibattito tra operatori e osservatori, con un'ipotesi di aumenti fino all'80% che avrebbero effetto immediato su tutto il catalogo.