Google conferma: niente pubblicità su Gemini, a differenza di ChatGPT

Nonostante l'introduzione delle pubblicità su altre piattaforme, Google continua a ribadire di non avere alcuna intenzione di introdurre annunci pubblicitari su Gemini nel prossimo futuro. Secondo quanto dichiarato da Demis Hassabis, CEO di DeepMind, la priorità è quella di concentrarsi principalmente sull'esperienza degli utenti e sulla tecnologia di base affinché l'assistente possa migliorare ulteriormente. Inoltre, il CEO è rimasto colpito dalla sorprendente velocità con cui OpenAI ha introdotto gli annunci su ChatGPT.

Niente annunci pubblicitari, per ora

Nonostante la scelta opposta di OpenAI con ChatGPT, Google conferma il suo impegno a mantenere Gemini privo di pubblicità. Al momento l'azienda non ha alcun piano, secondo quanto dichiarato in un'intervista con Alex Heath. Lo scorso dicembre erano già emerse dichiarazioni simili e, a quanto pare, Google conferma di mantenere ferma la propria posizione.

ChatGPT ha già intenzione di introdurre le pubblicità

Il CEO di DeepMind ha reagito con sorpresa alla novità introdotta da ChatGPT: "È interessante che abbiano deciso di farlo così presto. Forse sentono il bisogno di aumentare i ricavi", ha detto. Come anticipato, attualmente l'obiettivo è quello di concentrarsi sull'esperienza complessiva, basti pensare a recenti aggiunte come Nano Banana Pro.

"Al momento non abbiamo alcuna intenzione di inserire pubblicità. Credo che ci stiamo concentrando sull'esperienza principale e sul cuore tecnologico per avere un assistente migliore, innanzitutto in una gamma molto più ampia di cose e in più fattori di forma", ha detto Hassabis.