Gemini 3.1 Pro è disponibile ed è ancora più funzionale: scopriamo tutte le novità

Dopo aver introdotto la versione 3.0 di Gemini lo scorso novembre, Google ha annunciato la disponibilità in Preview della versione 3.1 Pro per sviluppatori, consumatori e clienti aziendali. Sono stati introdotti diversi miglioramenti in grado di rendere l'esperienza ancora più funzionale ed efficace, dalla capacità di ragionamento potenziata a una migliore risoluzione dei problemi. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Un modello ancora più avanzato

Come vi abbiamo anticipato, Gemini 3.1 Pro è disponibile in Preview, in vista di una distribuzione su larga scala nel prossimo futuro. È però necessario essere abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra, mentre gli sviluppatori possono sfruttarlo tramite le API Gemini in Gemini Enterprise, Google AI Studio, Vertex AI o Android Studio. Prima di tutto, Gemini 3.1 Pro presenta un ragionamento migliorato con il doppio delle prestazioni rispetto alla versione 3.0 Pro. Su ARC-AGI-2, un benchmark che valuta le capacità di risolvere modelli logici nuovi, 3.1 Pro ha ottenuto un punteggio del 77,1%. Di seguito vi mostriamo un'immagine più dettagliata, se siete curiosi.

Gemini 3.1 Pro e benchmark

Secondo quanto riportato da Google, questo modello è progettato per compiti in cui una risposta semplice non è sufficiente ed è fondamentale utilizzare un ragionamento avanzato. Che si tratti di ottenere una spiegazione chiara o di dare vita a un progetto creativo, le potenzialità sono numerose. Come anticipato, 3.1 Pro è momentaneamente in anteprima per convalidare gli aggiornamenti e continuare a migliorare ulteriori aree. Successivamente sarà disponibile al pubblico, ma non è stata svelata una finestra d'uscita specifica.