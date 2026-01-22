1

Immergiti nell'universo cyberpunk isometrico di The Ascent: oggi è scontatissimo su Instant Gaming

Oggi, su Instant Gaming, è disponibile una super promo sulla Complete Edition di The Ascent che cala drasticamente di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/01/2026
The ascent
The Ascent
The Ascent
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su The Ascent e in particolar modo si tratta della Complete Edition, ossia una versione completa di DLC, pack vari e soundtrack. L'offerta prevede uno sconto attivo dell'87% per un costo finale d'acquisto di 7,23€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina cliccando sul banner qui sotto: The Ascent è un videogioco di ruolo d'azione a tema cyberpunk sviluppato dallo studio svedese Neon Giant e pubblicato da Curve Digital nel 2021.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay si svolge con una visuale isometrica ed è strutturato come un twin-stick shooter. Una delle meccaniche chiave è la possibilità di mirare sia in alto che in basso, permettendo di colpire nemici a diverse distanze e sfruttare in modo strategico il sistema di copertura ambientale. Il giocatore può personalizzare completamente il proprio personaggio, potenziandolo con impianti cibernetici che sbloccano nuove abilità e competenze.

The Ascent 4

The Ascent propone un mondo aperto altamente dettagliato, quasi privo di schermate di caricamento, con ambienti distruttibili che reagiscono a proiettili, esplosioni e poteri speciali. La storia è ambientata nell'arcologia di Veles, un mondo distopico controllato dalla megacorporazione Ascent Group. Qui la nostra recensione.

