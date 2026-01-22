Immergiti nell'universo cyberpunk isometrico di The Ascent: oggi è scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su The Ascent e in particolar modo si tratta della Complete Edition, ossia una versione completa di DLC, pack vari e soundtrack. L'offerta prevede uno sconto attivo dell'87% per un costo finale d'acquisto di 7,23€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina cliccando sul banner qui sotto: The Ascent è un videogioco di ruolo d'azione a tema cyberpunk sviluppato dallo studio svedese Neon Giant e pubblicato da Curve Digital nel 2021. Il gameplay si svolge con una visuale isometrica ed è strutturato come un twin-stick shooter.