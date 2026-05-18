LEGO Batman: la trilogia completa su Instant Gaming a meno di 5 euro per PC Steam

Se volete recuperare l'intera saga LEGO dedicata a Batman, su Instant Gaming è disponibile LEGO Batman Trilogy per PC Steam a 3,86€ IVA esclusa, che diventano 4,71€ IVA inclusa. La raccolta include tutti e tre i capitoli principali della serie sviluppata da Traveller's Tales. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino del pacchetto è di 50€. Acquistandolo su Instant Gaming si spendono 4,71€ IVA inclusa, con un risparmio di 45,29 euro. Lo sconto finale, quindi, è del 90,6%: in pratica ciascun gioco della trilogia viene a costare poco più di 1,50 euro IVA inclusa.
La trilogia completa di LEGO Batman
La raccolta comprende LEGO Batman: The Videogame, LEGO Batman 2: DC Super Heroes e LEGO Batman 3: Beyond Gotham. Ognuno propone l'impostazione tipica dei giochi LEGO, con cooperativa locale, puzzle semplici e una reinterpretazione più leggera dell'universo DC.
Per chi cerca titoli adatti anche ai più giovani o vuole recuperare tre classici del catalogo Warner Bros., il prezzo attuale su Instant Gaming è particolarmente interessante, in attesa dell'uscita del nuovo capitolo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che tra l'altro è verificato per Steam Deck.
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