LEGO Batman: la trilogia completa su Instant Gaming a meno di 5 euro per PC Steam

Se volete recuperare l'intera saga LEGO dedicata a Batman, su Instant Gaming è disponibile LEGO Batman Trilogy per PC Steam a 3,86€ IVA esclusa, che diventano 4,71€ IVA inclusa. La raccolta include tutti e tre i capitoli principali della serie sviluppata da Traveller's Tales. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino del pacchetto è di 50€. Acquistandolo su Instant Gaming si spendono 4,71€ IVA inclusa, con un risparmio di 45,29 euro. Lo sconto finale, quindi, è del 90,6%: in pratica ciascun gioco della trilogia viene a costare poco più di 1,50 euro IVA inclusa.