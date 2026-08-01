Champions Tactics, il gioco NFT di Ubisoft, chiude dopo due anni

Ubisoft ha svelato che Champions Tactics, il GDR basato su NFT, è arrivato alla fine della propria corsa. Il videogioco sarà chiuso definitivamente dopo due anni di attività.

Ricordiamo infatti che l'editore aveva pubblicato questo "GDR competitivo a turni Web3" nell'ottobre 2024. Si trattava di un titolo nel quale i giocatori componevano delle squadre di tre personaggi e dovevano poi affrontarsi in battaglie a turni. Il problema era la sua struttura basata su NFT, una ex moda del mercato videoludico (e non solo).