Champions Tactics, il gioco NFT di Ubisoft, chiude dopo due anni

Ubisoft ha svelato che Champions Tactics, il GDR basato su NFT, è arrivato alla fine della propria corsa. Il videogioco sarà chiuso definitivamente dopo due anni di attività.
Ricordiamo infatti che l'editore aveva pubblicato questo "GDR competitivo a turni Web3" nell'ottobre 2024. Si trattava di un titolo nel quale i giocatori componevano delle squadre di tre personaggi e dovevano poi affrontarsi in battaglie a turni. Il problema era la sua struttura basata su NFT, una ex moda del mercato videoludico (e non solo).
Il commento di Ubisoft su Champions Tactics
In realtà, già a maggio Ubisoft aveva messo da parte la struttura da Web3 - che permetteva di acquistare gli NFT con valuta di gioco o con le criptovalute - e aveva dichiarato di voler "abbandonare progressivamente le funzionalità blockchain".
Ora è stata annunciata la chiusura definitiva del gioco per il mese di ottobre, a due anni esatti dal lancio originale. "Oggi condividiamo un importante aggiornamento riguardante il futuro di Champions Tactics", ha comunicato la compagnia ai giocatori sul proprio server Discord.
"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la decisione di chiudere il gioco. I server di Champions Tactics si spegneranno ufficialmente il 30 ottobre. Fino a quella data, il gioco rimarrà pienamente accessibile e il nostro obiettivo è assicurarci che i giocatori possano continuare a godersi l'esperienza durante questi ultimi mesi. Come parte di questa transizione, gli acquisti in-app verranno disabilitati su tutte le piattaforme. Desideriamo ringraziarvi sinceramente per il vostro supporto, la vostra passione e la vostra dedizione nei confronti di Champions Tactics. Ulteriori dettagli e promemoria verranno condivisi con l'avvicinarsi della data di chiusura."
Vi ricordiamo infine che se avete questi giochi Ubisoft su Xbox potete riscattarli anche su PC gratuitamente.