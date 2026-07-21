Ghost Recon svelerà qualcosa in occasione dell'anniversario: ecco la data indicata da Ubisoft

La compagnia francese ha infatti svelato che, in occasione del 25esimo anniversario che avrà luogo il 6 agosto , ci sarà un qualche tipo di annuncio.

Ubisoft ha da poco svelato che un nuovo Ghost Recon arriverà, ma che probabilmente non sarà a breve. Per fortuna, le informazioni a riguardo non sono solo queste, ma dovremo attendere ancora un poco per saperne di più.

Il messaggio di Ubisoft su Ghost Recon

Il tweet che potete vedere qui sotto recita: "È passato un po' di tempo, Ghosts! Sappiamo che alcuni di voi hanno visto degli aggiornamenti, ne parleremo di più il 6 agosto quando celebreremo il 25° Anniversario di Ghost Recon. Informazioni in arrivo presto."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Difficile dire esattamente cosa sarà mostrato, ma è possibile che Ubisoft renda più chiari quali siano i piani di lavoro sulla serie, indicando a che punto sono i progetti in arrivo e cosa possiamo aspettarci. Non dobbiamo dare per scontato che ci sia un vero e proprio annuncio con trailer di un nuovo gioco.

Non ci resta che attendere e scoprire in diretta cosa Ubisoft abbia in serbo per noi. In precedenza si è discusso del fatto che il nuovo Ghost Recon sarebbe più realistico e risolverebbe dei problemi di Breakpoint.