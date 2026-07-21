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Ghost Recon svelerà qualcosa in occasione dell'anniversario: ecco la data indicata da Ubisoft

Se non vedete l'ora di scoprire qualcosa riguardo al futuro di Ghost Recon, sappiate che non manca troppo. Ubisoft ha svelato che all'anniversario saranno condivise alcune novità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/07/2026
Un personaggio di Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft ha da poco svelato che un nuovo Ghost Recon arriverà, ma che probabilmente non sarà a breve. Per fortuna, le informazioni a riguardo non sono solo queste, ma dovremo attendere ancora un poco per saperne di più.

La compagnia francese ha infatti svelato che, in occasione del 25esimo anniversario che avrà luogo il 6 agosto, ci sarà un qualche tipo di annuncio.

Il messaggio di Ubisoft su Ghost Recon

Il tweet che potete vedere qui sotto recita: "È passato un po' di tempo, Ghosts! Sappiamo che alcuni di voi hanno visto degli aggiornamenti, ne parleremo di più il 6 agosto quando celebreremo il 25° Anniversario di Ghost Recon. Informazioni in arrivo presto."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Difficile dire esattamente cosa sarà mostrato, ma è possibile che Ubisoft renda più chiari quali siano i piani di lavoro sulla serie, indicando a che punto sono i progetti in arrivo e cosa possiamo aspettarci. Non dobbiamo dare per scontato che ci sia un vero e proprio annuncio con trailer di un nuovo gioco.

Ghost Recon Wildlands Definitive Edition potrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S Ghost Recon Wildlands Definitive Edition potrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Non ci resta che attendere e scoprire in diretta cosa Ubisoft abbia in serbo per noi. In precedenza si è discusso del fatto che il nuovo Ghost Recon sarebbe più realistico e risolverebbe dei problemi di Breakpoint.

#Ubisoft
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