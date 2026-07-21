Sega festeggia i 30 anni di Sakura Wars con un evento a Tokyo insieme al creatore della serie

Il prossimo mese Sega terrà a Tokyo un evento con un doppio talk dal vivo insieme a Oji Hiroi , ideatore di Sakura Wars . L'iniziativa, gratuita e chiamata Sega Universe Playground, si svolgerà sabato 8 agosto 2026 presso lo Shibuya PARCO 10F PBOX STND e nasce con l'idea di "rompere lo schermo", portando ai partecipanti i classici Sega attraverso musica, arte, grafica, talk show e cibo.

Dettagli dell'evento

L'evento si terrà dalle 13:00 alle 19:00, con i due talk di Hiroi programmati dalle 14:00 alle 14:45 e dalle 16:45 alle 17:30. A condurre i talk sarà la conduttrice freelance Atsuko Uchida.

Per chi non lo conoscesse, Sakura Wars è una "dramatic adventure" che ha debuttato in Giappone nel 1996, di cui ricorre quindi il trentesimo anniversario, che unisce elementi da gioco di ruolo strategico, visual novel e dating sim. Conosciuta per la sua struttura episodica, all'epoca inusuale, la serie segue le vicende di Ichiro Ogami, un ufficiale appena nominato al comando di una compagnia teatrale che è in realtà un'unità di combattimento segreta con base a Tokyo, incaricata di affrontare un gruppo di nemici noto come l'Alveare delle Tenebre.

Dopo il debutto su Sega Saturn, il gioco è stato in seguito portato su altre piattaforme, tra cui Dreamcast, PC e PS2, dando origine a numerosi sequel, per la maggior parte mai usciti fuori dal Giappone (fanno eccezione Sakura Wars: So Long, My Love e il reboot del 2020). Una traduzione amatoriale in inglese del giochi originale è arrivata nel 2019, seguita nel 2025 da una patch per il sequel, Sakura Wars 2.

Oltre ai talk con Hiroi, i partecipanti potranno assistere alla proiezione di Guardian Heroes di Treasure sugli schermi dell'evento e visitare una mostra d'arte speciale a cura della studentessa artista SORA, ispirata a Sega Saturn e NiGHTS into Dreams. Non mancheranno cibi e bevande a tema Rent A Hero, Streets of Rage, Fantasy Zone e Segagaga, realizzati in collaborazione con On The Corner Shibuya, oltre a un programma musicale dal vivo dalle 18:00 alle 20:40, con vari DJ set ispirati alle colonne sonore Sega.

Tra gli artisti attesi figurano Knxwledge, DJ Mitsu the Beats, SEQYAMA, KASHI, MPC Girl USAGI e le leggende Sega Hiroshi "HIRO" Kawaguchi (Space Harrier, OutRun, After Burner) e Takeshi Mitsuyoshi (Virtua Racing, Virtua Fighter 2, Daytona USA).

L'annuncio comprende anche l'apertura di un pop-up store Sega Universe al sesto piano dello Shibuya PARCO, in programma da venerdì 7 a domenica 30 agosto 2026, con orario 10:00-21:00 ora giapponese.