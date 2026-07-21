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Sega festeggia i 30 anni di Sakura Wars con un evento a Tokyo insieme al creatore della serie

Il mese prossimo Sega organizzerà a Tokyo un evento dedicato al trentesimo anniversario di Sakura Wars, con due incontri dal vivo insieme a Oji Hiroi, creatore della serie.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/07/2026
La protagonista di Sakura Wars
Sakura Wars
Sakura Wars
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Il prossimo mese Sega terrà a Tokyo un evento con un doppio talk dal vivo insieme a Oji Hiroi, ideatore di Sakura Wars. L'iniziativa, gratuita e chiamata Sega Universe Playground, si svolgerà sabato 8 agosto 2026 presso lo Shibuya PARCO 10F PBOX STND e nasce con l'idea di "rompere lo schermo", portando ai partecipanti i classici Sega attraverso musica, arte, grafica, talk show e cibo.

Dettagli dell'evento

L'evento si terrà dalle 13:00 alle 19:00, con i due talk di Hiroi programmati dalle 14:00 alle 14:45 e dalle 16:45 alle 17:30. A condurre i talk sarà la conduttrice freelance Atsuko Uchida.

Per chi non lo conoscesse, Sakura Wars è una "dramatic adventure" che ha debuttato in Giappone nel 1996, di cui ricorre quindi il trentesimo anniversario, che unisce elementi da gioco di ruolo strategico, visual novel e dating sim. Conosciuta per la sua struttura episodica, all'epoca inusuale, la serie segue le vicende di Ichiro Ogami, un ufficiale appena nominato al comando di una compagnia teatrale che è in realtà un'unità di combattimento segreta con base a Tokyo, incaricata di affrontare un gruppo di nemici noto come l'Alveare delle Tenebre.

In primavera ci sarà un annuncio su Sakura Wars, ma non sarà un videogioco In primavera ci sarà un annuncio su Sakura Wars, ma non sarà un videogioco

Dopo il debutto su Sega Saturn, il gioco è stato in seguito portato su altre piattaforme, tra cui Dreamcast, PC e PS2, dando origine a numerosi sequel, per la maggior parte mai usciti fuori dal Giappone (fanno eccezione Sakura Wars: So Long, My Love e il reboot del 2020). Una traduzione amatoriale in inglese del giochi originale è arrivata nel 2019, seguita nel 2025 da una patch per il sequel, Sakura Wars 2.

Oltre ai talk con Hiroi, i partecipanti potranno assistere alla proiezione di Guardian Heroes di Treasure sugli schermi dell'evento e visitare una mostra d'arte speciale a cura della studentessa artista SORA, ispirata a Sega Saturn e NiGHTS into Dreams. Non mancheranno cibi e bevande a tema Rent A Hero, Streets of Rage, Fantasy Zone e Segagaga, realizzati in collaborazione con On The Corner Shibuya, oltre a un programma musicale dal vivo dalle 18:00 alle 20:40, con vari DJ set ispirati alle colonne sonore Sega.

Tra gli artisti attesi figurano Knxwledge, DJ Mitsu the Beats, SEQYAMA, KASHI, MPC Girl USAGI e le leggende Sega Hiroshi "HIRO" Kawaguchi (Space Harrier, OutRun, After Burner) e Takeshi Mitsuyoshi (Virtua Racing, Virtua Fighter 2, Daytona USA).

L'annuncio comprende anche l'apertura di un pop-up store Sega Universe al sesto piano dello Shibuya PARCO, in programma da venerdì 7 a domenica 30 agosto 2026, con orario 10:00-21:00 ora giapponese.

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