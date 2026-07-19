Ghost Recon Wildlands Definitive Edition potrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Il titolo in questione arriverebbe dunque con versione nativa su PS5 e Xbox Series X|S con ulteriori aggiunte e adattamenti a ravvivare l'interesse per un capitolo interessante e piuttosto sottovalutato nella serie.

Più che una semplice patch per aggiornare il gioco in modo da farlo funzionare al meglio sulle piattaforme di attuale generazione, si tratterebbe di una vera e propria nuova versione dello sparatutto tattico in questione, con miglioramenti come grafica in 4K e 60 fps ma anche nuovi contenuti inediti.

Continuano avvistamenti e potenziali leak su un possibile Ghost Recon Wildlands Definitive Edition , versione migliorata ed espansa del capitolo della serie Ubisoft specificamente dedicata a PS5 e Xbox Series X|S , che potrebbe essere effettivamente in arrivo.

Miglioramenti tecnici e nuovi contenuti

Non ci sono informazioni sull'uscita, con la Definitive Edition che risulta già disponibile da alcuni giorni su Xbox Store ma non è chiaro quando sia prevista la conversione per le console di attuale generazione, che dovrebbe portare a miglioramenti tecnici.

Si parla in particolare di risoluzione a 4K e 60 frame al secondo, che consistono in aggiornamenti tecnici notevoli, oltre ad ulteriori novità.

Tra i contenuti inediti sembra esserci anche una nuova missione chiamata "Last Rites", mentre il pacchetto comprende il Season Pass e lo Year 2 Pass, comprendendo dunque tutti gli elementi usciti tra lancio e periodo successivo per lo sparatutto tattico.

Ghost Recon Wildlands è caratterizzato da un'ampia mappa in stile open world che ci porta tra giungle e montagne della Bolivia, portando avanti diversi missioni contro il cartello della droga locale, con una notevole libertà d'azione in termini di esplorazione e ordine delle missioni da seguire.