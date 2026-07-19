Ghost Recon Wildlands Definitive Edition potrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Continuano avvistamenti e potenziali leak su un possibile Ghost Recon Wildlands Definitive Edition, versione migliorata ed espansa del capitolo della serie Ubisoft specificamente dedicata a PS5 e Xbox Series X|S, che potrebbe essere effettivamente in arrivo.
Più che una semplice patch per aggiornare il gioco in modo da farlo funzionare al meglio sulle piattaforme di attuale generazione, si tratterebbe di una vera e propria nuova versione dello sparatutto tattico in questione, con miglioramenti come grafica in 4K e 60 fps ma anche nuovi contenuti inediti.
Il titolo in questione arriverebbe dunque con versione nativa su PS5 e Xbox Series X|S con ulteriori aggiunte e adattamenti a ravvivare l'interesse per un capitolo interessante e piuttosto sottovalutato nella serie.
Miglioramenti tecnici e nuovi contenuti
Non ci sono informazioni sull'uscita, con la Definitive Edition che risulta già disponibile da alcuni giorni su Xbox Store ma non è chiaro quando sia prevista la conversione per le console di attuale generazione, che dovrebbe portare a miglioramenti tecnici.
Si parla in particolare di risoluzione a 4K e 60 frame al secondo, che consistono in aggiornamenti tecnici notevoli, oltre ad ulteriori novità.
Tra i contenuti inediti sembra esserci anche una nuova missione chiamata "Last Rites", mentre il pacchetto comprende il Season Pass e lo Year 2 Pass, comprendendo dunque tutti gli elementi usciti tra lancio e periodo successivo per lo sparatutto tattico.
Ghost Recon Wildlands è caratterizzato da un'ampia mappa in stile open world che ci porta tra giungle e montagne della Bolivia, portando avanti diversi missioni contro il cartello della droga locale, con una notevole libertà d'azione in termini di esplorazione e ordine delle missioni da seguire.