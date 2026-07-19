Totti è protagonista del nuovo spot di Spider-Man: Brand New Day

Nel nuovo spot italiano di Spider-Man: Brand New Day c'è Francesco Totti e il tema che viene affrontato è fondamentalmente lo stesso del film con Tom Holland: cosa faresti se tutti si fossero dimenticati chi sei?

La conclusione a cui arriva lo storico capitano della Roma è la stessa di Peter Parker: anche in una situazione simile non smetteresti di essere chi sei davvero, nel caso di Totti un calciatore dalla carriera leggendaria, ancora in grado di fare magie con un pallone da calcio.

Il finale dello spot, con Spider-Man che si dondola fra i palazzi della capitale italiana, ci rimanda al prossimo 29 luglio, quando Brand New Day farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche, riconfermando l'importanza del film anche alla luce della sua massiccia campagna promozionale.

Come detto, il video con Totti non è l'unico che ha visto il coinvolgimento di una stella del calcio, arrivando dopo quello con Lionel Messi e Tom Holland che Sony ha realizzato in occasione dei Mondiali.