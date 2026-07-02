Sadie Sink non sapeva chi avrebbe interpretato in Spider-Man: Brand New Day fino al giorno delle riprese

Spider-Man: Brand New Day è uno dei grandi blockbuster cinematografici della stagione e Marvel e Sony hanno fatto di tutto per proteggerlo il più a lungo possibile. Ad esempio, l'attrice Sadie Sink (famosa per Stranger Things) non aveva idea di quale personaggio avrebbe interpretato, almeno fino a quando non è arrivata sul set a Londra.

Le parole di Sadie Sink

Sink ha anche spiegato che mantenere il segreto non è così difficile (lo dica a Tom Holland, famoso per aver più volte svelato dettagli in anticipo per sbaglio). L'attrice ha affermato: "Semplicemente non condividi un segreto, non è così difficile".

"Sapevo che Marvel era un pezzo grosso e aveva un grande brand, specialmente Spider-Man. So che c'è una grande fan-base, ma la sensazione è che sia enorme. Penso che questi film blockbuster siano su tutto un altro livello."

Sink afferma anche che ha avuto un ottimo rapporto con Tom Holland: "Era interessante entrare in quello spazio ed essere un'estranea in un certo senso, ma [Holland] non avrebbe potuto essere più accogliente, tutto il team in generale lo è stato. Era semplicemente rilassato e aperto, e mi sono sentita molto a mio agio."

Ricordiamo che al momento non c'è ancora stata una conferma ufficiale su quale personaggio sia interpretato da Sink, ma l'opinione comune è che sarà Jean Grey. Segnaliamo infine che Tom Holland di Spider-Man: Brand New Day sta lavorando per portare Miles Morales nell'MCU.