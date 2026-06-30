C'è Lionel Messi nel nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day

Immaginiamo ci sarà dunque anche la leggenda argentina a vedere Spider-Man: Brand New Day il prossimo 29 luglio , quando il film diretto da Destin Daniel Cretton farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane.

Quando Peter capische che il calciatore è lì per incontrare Spider-Man, si assenta un attimo per indossare il costume e poi, negli istanti successivi, vediamo l'eroe dondolarsi fra i grattacieli di New York portandosi dietro proprio Messi come nella celebre copertina di Amazing Fantasy .

Puro fanservice calcistico

Sono passati soltanto pochi giorni da quando abbiamo visto Messi che ci invitava a provare eFootball nel nuovo trailer del gioco, e ora riecco il calciatore in una cornice completamente diversa e inedita, nell'ambito delle attività promozionali di Spider-Man: Brand New Day.

Strizzatine d'occhio a parte, non c'è dubbio che questo nuovo capitolo della saga con Tom Holland punti a portare sullo schermo un personaggio ancora più vicino a quello che abbiamo conosciuto nei fumetti, come confermano anche le tantissime citazioni delle copertine più famose di Spider-Man.