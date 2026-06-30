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C'è Lionel Messi nel nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day che vede la presenza della stella argentina Lionel Messi di fianco a Tom Holland.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/06/2026
Lionel Messi

Nel nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day c'è Lionel Messi: una partecipazione inaspettata, quella della stella del calcio argentina, che immaginiamo punti a strizzare l'occhio ai tanti appassionati che stanno seguendo i Mondiali in questi giorni.

Nel video c'è il Peter Parker di Tom Holland che parla a telefono con qualcuno, finché nel locale non entra appunto Messi, che si trova lì grazie all'app creata da Ned Leeds per tracciare gli avvistamenti di Spider-Man nel nuovo film della saga.

Quando Peter capische che il calciatore è lì per incontrare Spider-Man, si assenta un attimo per indossare il costume e poi, negli istanti successivi, vediamo l'eroe dondolarsi fra i grattacieli di New York portandosi dietro proprio Messi come nella celebre copertina di Amazing Fantasy.

Tom Holland di Spider-Man: Brand New Day sta lavorando per portare Miles Morales nell'MCU Tom Holland di Spider-Man: Brand New Day sta lavorando per portare Miles Morales nell'MCU

Immaginiamo ci sarà dunque anche la leggenda argentina a vedere Spider-Man: Brand New Day il prossimo 29 luglio, quando il film diretto da Destin Daniel Cretton farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane.

Puro fanservice calcistico

Sono passati soltanto pochi giorni da quando abbiamo visto Messi che ci invitava a provare eFootball nel nuovo trailer del gioco, e ora riecco il calciatore in una cornice completamente diversa e inedita, nell'ambito delle attività promozionali di Spider-Man: Brand New Day.

Strizzatine d'occhio a parte, non c'è dubbio che questo nuovo capitolo della saga con Tom Holland punti a portare sullo schermo un personaggio ancora più vicino a quello che abbiamo conosciuto nei fumetti, come confermano anche le tantissime citazioni delle copertine più famose di Spider-Man.

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