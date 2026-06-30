OD di Hideo Kojima pare essere salvo dal piano lacrime e sangue di Microsoft per Xbox

OD , l'horror sviluppato da Kojima Productions e pubblicato da Xbox Game Studios, continuerà a esistere nonostante la profonda riorganizzazione in corso all'interno della divisione gaming di Microsoft. Secondo quanto riportato da IGN, una fonte vicina ai piani dell'azienda ha confermato che il titolo non rientra tra i progetti messi in discussione durante l'attuale revisione degli investimenti.

La spada di Damocle

Negli ultimi giorni Microsoft ha avviato una ristrutturazione lacrime e sangue della sua divisione videoludica. L'azienda ha dichiarato a Bloomberg di voler "rivedere attentamente dove investire, concentrandosi sulle priorità principali", precisando però che il budget complessivo destinato ai videogiochi non subirà riduzioni.

"Non stiamo riducendo il nostro investimento complessivo nel settore gaming. Prevediamo di investire nei contenuti più o meno quanto lo scorso anno. Ciò che cambia è dove investiamo e il tipo di progetti che decidiamo di sostenere", ha spiegato Microsoft.

Secondo diverse voci, ormai sempre più insistenti, studi come Arkane Lyon, Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games e Undead Labs sarebbero in cerca di un modo per sopravvivere, dopo i tagli di Microsoft.

Anche altri progetti sembrano aver risentito della nuova strategia. IO Interactive ha recentemente annunciato alcuni licenziamenti dopo la cancellazione del finanziamento da parte dell'editore del suo nuovo gioco fantasy, editore che era noto essere Microsoft. Non è escluso che anche altri studi collegati agli Xbox Game Studios subiscano dei pesanti contraccolpi dalla nuova strategia, che sembra mirata a un depotenziamento del Game Pass, per un ritorno a un modello più vicino a quello tradizionale.