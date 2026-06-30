Project Fantasy ha perso il supporto di Microsoft, IO sarà costretta a licenziare

"Ciò significa che dobbiamo adattarci a questa nuova realtà e alle sue conseguenze nel breve termine, comprese decisioni relative al personale , che è ciò che sta accadendo mentre scriviamo questo aggiornamento. Siamo pienamente impegnati a supportare le persone coinvolte in questa difficile transizione."

"Per un lungo periodo, da IO Interactive sono arrivate solo notizie positive ", ha scritto il team di sviluppo in un messaggio rivolto agli utenti. "Siamo onorati della risposta ricevuta per la nostra ultima esperienza con un giovane James Bond ancora inesperto: una nuova storia audace e una reinterpretazione di uno dei personaggi più famosi dell'intrattenimento, che il mondo ha accolto con affetto."

Project Fantasy ha perso il supporto di Microsoft , che stava finanziando il progetto esternamente, e così IO Interactive sarà costretta a licenziare una parte del personale coinvolto nel progetto, annunciato poco più di tre anni fa.

Project Fantasy si farà, in un modo o nell'altro

Tre anni or sono IO Interactive ha aperto un nuovo studio in Turchia per occuparsi anche di Project Fantasy, ma la profonda riorganizzazione a cui Microsoft sta andando incontro ha avuto conseguenze concrete sullo sviluppo di questo progetto, che tuttavia si farà.

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"Project Fantasy è un gioco, un mondo e una proprietà intellettuale che amiamo profondamente e su cui resteremo completamente impegnati al 100%, ora e in futuro. Questo meraviglioso universo vedrà la luce", si conclude infatti la nota dello studio.

"Non stiamo riducendo il nostro investimento complessivo nei giochi", ha spiegato un portavoce di Xbox. "Ci aspettiamo di effettuare all'incirca gli stessi investimenti dell'anno scorso in termini di contenuti. Ciò che sta cambiando è dove investiamo e i tipi di progetti che sosteniamo."