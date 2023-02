IO Interactive annuncia un gioco fantasy online: è una nuova IP dai creatori di Hitman

IO Interactive, noto in quanto autore di Hitman, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova IP, precisamente un gioco fantasy online per ora senza periodo di uscita né piattaforme di riferimento. Sarà un gioco in espansione per "molti anni a venire". L'immagine che vedete qui sopra è l'unico elemento visivo condiviso ed è solo un concept artwork, non una rappresentazione di quel che sarà il gioco completo. A seguire potete trovare la comunicazione ufficiale pubblicata da IO Interactive tramite il proprio sito.

"È passato un decennio da quando abbiamo immaginato di creare un nuovo "World of Assassination" per i nostri giochi HITMAN. Sette anni fa, abbiamo lanciato quel mondo in fase embrionale e lo abbiamo fatto crescere fino a comprendere tre giochi completi, nuove emozionanti modalità di gioco, molte location aggiuntive e obiettivi extra. E, cosa ancora più importante, ci ha permesso di costruire un legame con la nostra comunità che da allora ci sostiene. Siamo passati da una visione chiara, attraverso molti eventi imprevisti, a un mondo di gioco in continua espansione con la libertà di approccio che abbiamo oggi."

"Ora vogliamo condividere con tutti voi il fatto che ci stiamo imbarcando in una nuova avventura! Un'avventura che espande la nostra creatività, le nostre capacità e, in un certo senso, la nostra identità. Stiamo costruendo un nuovo mondo, una nuova IP - un gioco di ruolo fantasy online. Un mondo e un gioco costruiti dalle fondamenta per intrattenere i giocatori ed espandersi per molti anni a venire. È una sensazione familiare, ma allo stesso tempo IO Interactive sta intraprendendo un viaggio diverso da tutti quelli che abbiamo fatto prima."

"Per molti, questo viaggio è anche un viaggio profondamente personale, iniziato molto prima che iniziassimo a creare giochi per vivere, ed è iniziato con il genere fantasy. Dai libri "Fighting Fantasy" che ti costringevano a scegliere il tuo cammino, da solo, contro maghi, lucertole e re ladri. All'unione, al cameratismo, all'agonia e alla gioia che si trovano intorno al tavolo da gioco. Per alcuni ha significato assumere il ruolo di game master: in parte narratore, in parte avversario dell'IA, in parte guida, in parte cattivo. Per tutti quelli che erano intorno a quel tavolo significava creatività, immaginazione, costruzione di un mondo insieme e un obiettivo condiviso nel creare una grande esperienza di gioco."

"Questa idea - che un gruppo eterogeneo di individui con abilità e punti di forza diversi possa lavorare insieme e diventare più della somma delle loro parti - è ciò che ci ispira. Ispira il mondo fantastico che stiamo costruendo e il modo in cui lo costruiamo. IO Interactive ora si estende su più studi distinti, da Copenaghen e Malmö nel nord, alla calda Barcellona nel sud. Tutti gli studi partecipano alla realizzazione di tutti i nostri giochi, compreso questo nuovo progetto. Persone provenienti da tutto il mondo, con personalità e competenze diverse, si uniscono per dare vita a un nuovo inizio."

"Questo è solo l'inizio del nostro viaggio nel nuovo mondo che stiamo creando. Ci auguriamo che possiate percepire il calore, il pericolo, l'unione e il cuore che ci mettiamo... E se così fosse, saremmo onorati se vi uniste a noi."