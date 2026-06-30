The Last Hour of an Epic To The Moon RPG si mostra nel primo trailer

Lo studio descrive il progetto come una risposta alla domanda su come sarebbe stata la serie se fosse nata come JRPG . Per questo motivo, il gioco propone una formula particolare: invece di seguire un'avventura completa, i giocatori inizieranno direttamente dall'ultima ora di una lunga campagna immaginaria, come se avessero già passato decine di ore a far crescere il loro party.

Freebird Games ha diffuso il primo trailer e una nuova galleria di immagini di The Last Hour of an Epic To The Moon RPG , titolo annunciato nel novembre 2023 che reinterpreta l'universo di To the Moon come un classico gioco di ruolo a turni in stile giapponese.

Un titolo particolare

L'avventura vede protagonisti Neil, Eva, Roxie e Rob, già completamente equipaggiati, impegnati nell'esplorazione di un dungeon a forma di faro con l'obiettivo di raggiungere e sconfiggere il misterioso antagonista che li attende in cima alla torre.

Durante il percorso sarà necessario risolvere enigmi e affrontare boss intermedi in combattimenti a turni, sfruttando le abilità peculiari dei vari personaggi. Tra gli attacchi mostrati figurano mosse dai toni volutamente ironici, come "Ha il succo!", "Lama illusoria!", "Prendilo in faccia!" e "Mitragliatrice gatta magica!".

Il gioco includerà inoltre tutti i personaggi principali della serie To the Moon, coinvolti in una nuova storia che ruota attorno alla maledizione lanciata dal suddetto cattivo.

Con tono autoironico, Freebird Games ha presentato il gioco come un omaggio sia agli appassionati dei giochi di ruolo a turni sia ai fan della serie originale, arrivando a chiedere scherzosamente ai giocatori: "Solo VOI potete aiutarci a non pentirci di aver dedicato del tempo a questo progetto!"

The Last Hour of an Epic To The Moon RPG è attualmente previsto per PC nel corso del 2027. Una demo è prevista per il prossimo Next Fest, che si svolgerà in autunno.