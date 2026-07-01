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LG UltraGear evo AI 27GM950B, il monitor gaming 5K con Hyper Mini LED e IA arriva in Italia: prezzo e data

LG porta sul mercato italiano il nuovo UltraGear evo AI 27GM950B, monitor gaming da 27 pollici con pannello 5K Hyper Mini LED, Dual Mode e funzioni basate sull'IA.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   01/07/2026
LG UltraGear evo AI 27GM950B

Tra le novità annunciate da LG quest'anno figura il nuovo UltraGear evo AI 27GM950B, un modello da 27 pollici che introduce diverse tecnologie dedicate alla qualità dell'immagine e alla gestione intelligente dei contenuti. Presentato durante il CES 2026, il monitor adotta un pannello 5K con tecnologia Hyper Mini LED e integra funzionalità basate sull'IA per l'ottimizzazione automatica di immagini e audio.

La dotazione comprende inoltre una modalità che permette di privilegiare, a seconda delle esigenze, la definizione oppure la frequenza di aggiornamento.

LG UltraGear evo AI 27GM950B punta su qualità visiva e prestazioni elevate

Uno degli elementi distintivi del nuovo monitor è la retroilluminazione Hyper Mini LED, progettata per migliorare il controllo della luminosità attraverso 2.304 zone di local dimming. Secondo LG, questo numero è circa una volta e mezza superiore rispetto a quello adottato da molti monitor Mini LED tradizionali e consente di ridurre l'effetto blooming, migliorando il contrasto tra aree chiare e scure dell'immagine.

LG UltraGear evo AI 27GM950B
LG UltraGear evo AI 27GM950B

Il pannello è certificato VESA DisplayHDR 1000, raggiunge una luminosità massima di 1.250 nit e copre il 99% dello spazio colore DCI-P3. A questo si aggiunge la tecnologia Zero Optical Distance, che riduce la distanza tra pannello e sistema di retroilluminazione per limitare la dispersione della luce. Il monitor ha inoltre ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Anti Blooming.

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Sul fronte delle funzionalità software, LG integra diversi strumenti basati sull'IA. L'upscaling 5K migliora automaticamente la definizione dei contenuti compatibili senza richiedere una GPU più potente, mentre AI Scene Optimization modifica parametri come contrasto, colori e nitidezza in base alle immagini visualizzate. È presente anche AI Sound, che separa voci, effetti sonori e suoni ambientali simulando un sistema audio fino a 7.1.2 canali.

Per adattarsi a differenti scenari di utilizzo, il monitor offre la funzione Dual Mode. Gli utenti possono scegliere tra la modalità 5K a 165 Hz, indicata per giochi narrativi e contenuti ad alta definizione, oppure passare alla risoluzione QHD con refresh rate fino a 330 Hz, pensata per gli eSport e i titoli competitivi. In entrambe le modalità sono disponibili un tempo di risposta di 1 ms GtG e il supporto alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

La connettività comprende DisplayPort 2.1 UHBR20 e una porta USB-C con Power Delivery fino a 90 W, che permette di trasferire dati e alimentare un notebook attraverso un solo cavo. LG propone così un dispositivo destinato sia ai videogiocatori sia a professionisti della grafica e creator che necessitano di elevata risoluzione e precisione cromatica. Il monitor è disponibile in prevendita in Italia al prezzo di 1.199 euro, con le prime spedizioni previste dal 22 luglio 2026. Oltre alle specifiche tecniche, il modello ha ricevuto anche il Red Dot Design Award 2026.

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