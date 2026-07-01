Samsung Galaxy S27, sfuma l'accordo con BOE per i display: cosa succede adesso?

BOE continua a essere uno dei principali produttori cinesi di display OLED, ma trasformare la capacità produttiva in contratti con i marchi di altri paesi si sta rivelando più complicato del previsto. Negli ultimi anni l'azienda ha cercato di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella catena di fornitura di colossi come Apple e Samsung, senza però ottenere i risultati sperati.

Samsung avrebbe rinunciato ai display BOE per il Galaxy S27

Stando a quanto riportato dal portale sudcoreano ETNews, Samsung non utilizzerà pannelli OLED prodotti da BOE per il Galaxy S27 base. In precedenza era emersa l'ipotesi di una collaborazione che avrebbe consentito al produttore coreano di ridurre i costi di produzione dello smartphone.

Samsung Galxy S26

Le indiscrezioni indicavano infatti che ogni display acquistato da BOE sarebbe costato circa 5 dollari in meno, pari a circa 4,30 euro, rispetto ai pannelli realizzati dalla divisione display di Samsung. Su volumi di produzione elevati, il risparmio avrebbe potuto raggiungere diversi milioni di euro, risorse potenzialmente destinabili ad altri componenti come memoria NAND e RAM. Risorse che a questo punto rimarranno sui display, senza miglioramenti in altri settori hardware o riduzioni nel prezzo di vendita al pubblico.

Il report non chiarisce le motivazioni che hanno portato alla fine delle trattative, ma il precedente con Apple suggerisce una possibile spiegazione. Nelle scorse settimane è infatti emerso che BOE non parteciperà alla produzione dei display OLED destinati a iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e al primo iPhone pieghevole, con gli ordini che sarebbero stati assegnati a Samsung Display e LG Display. Anche in quel caso le indiscrezioni parlavano di problemi legati al controllo qualità.

Pur in assenza di conferme ufficiali, è possibile che anche Samsung abbia ritenuto gli standard qualitativi non sufficienti per uno smartphone di fascia alta. Per BOE si tratta di un'occasione mancata, considerando che una collaborazione con il produttore della gamma Galaxy avrebbe rappresentato un importante riconoscimento a livello internazionale e avrebbe rafforzato la sua posizione nel mercato premium.

La società cinese, comunque, resta un protagonista rilevante nel settore dei display. Oltre agli smartphone, BOE continua a competere con Samsung anche nella fornitura di pannelli OLED per notebook. Tuttavia, Samsung Display mantiene un vantaggio strategico grazie ai contratti ottenuti per i futuri MacBook con schermo OLED di Apple.