Il remake di Under a Killing Moon è stato finanziato su Kickstarter: sarà realizzato con Unreal Engine 5

Il progetto è stato finanziato tramite una campagna su Kickstarter che, nelle sue battute finali, ha ampiamente superato l'obiettivo iniziale di 43.927 euro, raccogliendo oltre 370.000 euro a poche ore dalla chiusura.

Un progetto per i fan

Lo sviluppo del remake procede con l'approvazione e il supporto dei designer originali, Aaron Conners e Chris Jones. Quest'ultimo, che nel gioco originale prestava il volto al protagonista Tex Murphy, ricoprirà il ruolo di direttore finanziario del progetto. Al team, composto da sviluppatori più giovani cresciuti con la serie, si è unito anche Douglas Vandegrift, uno degli artisti che lavorò alla versione del 1994.

Esempio di una sezione rimasterizzata

Sulla pagina della campagna di raccolta fondi, il team ha spiegato le motivazioni dietro la scelta di realizzare un remake, sottolineando che "tornare all'originale oggi è difficile per molti giocatori". Gli sviluppatori precisano infatti che "la grafica e i controlli sono datati, la navigazione è frammentata, la qualità video è limitata dalla tecnologia di acquisizione del 1994 e alcuni luoghi che sembravano reali erano visibili solo attraverso le sequenze in FMV", rendendo l'approccio all'opera complesso per il pubblico moderno.

L'obiettivo del progetto è quindi quello di "ricostruire il gioco in modo che i giocatori possano finalmente camminare in prima persona nei luoghi che la versione del 1994 poteva solo suggerire". Il team ha assicurato di voler procedere con cautela per non "smussare la personalità dell'originale", mantenendo intatta la visione di allora.

Dal punto di vista tecnico, il lavoro prevede la creazione da zero di nuovi ambienti 3D esplorabili in Unreal Engine 5, implementando sistemi di controllo moderni. Parallelamente, le performance originali degli attori saranno "ricostruite" e "migliorate", partendo dai nastri digitalizzati del 1994 per portarle a una risoluzione in Full HD e 2K.

La nuova versione includerà anche funzionalità inedite, tra cui "nuovi minigiochi", "nuovi oggetti da raccogliere" ed "effetti meteorologici" per arricchire l'atmosfera. I sostenitori della campagna hanno già avuto accesso a una demo del primo atto per testare il lavoro svolto finora.

Per quanto riguarda i costi per assicurarsi una copia del gioco, il livello base della campagna offre l'edizione digitale a 30 dollari. È inoltre prevista una più costosa opzione "Big Box" da 130 dollari, pensata per i collezionisti. Questa edizione fisica include un manuale a colori, un poster, cartoline, un codice per il download su GOG e Steam, e un disco Blu-ray prodotto professionalmente con stampa a colori in quadricromia.