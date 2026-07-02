Per Tim Sweeney le commissioni di Steam frenano i grandi titoli free-to-play come Genshin Impact

Tim Sweeney , CEO di Epic Games, ha riaperto il dibattito sulle commissioni degli store digitali affermando che le percentuali trattenute da Steam rappresentano il motivo principale per cui molti importanti giochi free-to-play, come Genshin Impact , non vengono pubblicati sulla piattaforma di Valve. Le sue dichiarazioni, tuttavia, hanno suscitato perplessità e reazioni critiche da parte di una fetta dell'utenza, che ha ricordato i recenti problemi interni di Epic Games, tra cui i massicci licenziamenti dello scorso anno .

L'ennesima battaglia

La discussione sulle percentuali di ricavo trattenute dai negozi digitali è un tema centrale nell'industria videoludica. Attualmente, sull'Epic Games Store gli sviluppatori non pagano alcuna commissione finché il gioco non raggiunge il milione di dollari di ricavi annuali; superata questa soglia, Epic trattiene il 12%. Steam, al contrario, applica generalmente una commissione del 30%, percentuale che scende al 25% per ricavi superiori ai 10 milioni di dollari e al 20% oltre i 50 milioni di dollari. Anche lo store PC di Microsoft ha ridotto la propria quota al 12% nel 2021, mantenendo tuttavia il 30% per le vendite su console Xbox.

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Commentando questo scenario su X, Tim Sweeney ha dichiarato: "Ecco cosa sta accadendo a livello economico: Steam applica commissioni così alte che gli sviluppatori con marchi forti e un pubblico sufficientemente vasto, come Epic, Riot e MiHoYo, trovano più redditizio procedere per conto proprio. Ironicamente, commissioni più basse e una maggiore apertura potrebbero aumentare i profitti di Steam."

Secondo il CEO di Epic, abbassare le commissioni incoraggerebbe molti grandi editori a portare i propri titoli sul negozio di Valve, incrementandone in definitiva gli incassi. Tali affermazioni si ricollegano a quanto espresso da Sweeney il mese precedente a Chicago, durante la conferenza "State of Unreal". In quell'occasione, criticando l'ascesa di ecosistemi chiusi come Roblox, aveva sottolineato la necessità di un "ecosistema di gioco aperto e interconnesso", proponendo un'iniziativa a livello di industria ribattezzata "Team Open".

Comunque sia, le sue esternazioni contro Steam non sono passate inosservate alla comunità dei giocatori. Numerosi utenti su X hanno risposto mettendo in discussione il modello di business di Epic Games, citando il licenziamento di oltre 1.000 dipendenti avvenuto mesi prima come nota negativa. Epic, che oltre allo store sviluppa l'Unreal Engine e Fortnite, aveva in parte attribuito i tagli al personale al calo di coinvolgimento registrato dal suo titolo di punta.

Inoltre, l'argomentazione secondo cui le tariffe di Steam terrebbero lontani i grandi giochi live-service si scontra con l'attuale andamento del mercato. Diversi titoli free-to-play di alto profilo sono infatti sbarcati su Steam nonostante il 30% di commissione iniziale: Zenless Zone Zero di miHoYo vi è arrivato di recente, Wuthering Waves ha debuttato sulla piattaforma, e NTE: Neverness to Everness è uno dei prossimi in programma. Sebbene assenze di peso come Genshin Impact permangano, la crescita della base utenti di Steam rende la piattaforma sempre più attrattiva per chiunque.