Saldi estivi Steam 2026: 15 giochi da recuperare a meno di 10€

Nascondete i portafogli, quelli virtuali e quelli reali: da qualche giorno è iniziato uno dei periodi più traumatici per i conti correnti dei videogiocatori di tutto il mondo, ovvero i saldi estivi di Steam. In questa occasione, i prezzi si dimezzano e a volte scendono diventando tentazioni irresistibili. Capaci di farti capitolare perfino se hai già quel titolo su un'altra piattaforma, ma vuoi vederlo in bella mostra sulla tua libreria virtuale di Valve. Ecco, a volte non è proprio semplice fare surf nel mare magnum delle migliaia di offerte attive e si rischia di perdere qualche occasione irripetibile. Per questo motivo abbiamo deciso di issare le vele e avventurarci in questa piccola guida dove vi indichiamo 15 videogiochi attualmente in sconto su Steam a meno di 10€.

Ghostwire: Tokyo - 90% di sconto, 5,99€ È uno degli ultimi videogiochi a portare la firma in produzione del grande Shinji Mikami. Questo horror sovrannaturale ambientato in una Tokyo completamente deserta ci mostra una capitale giapponese invasa da inquietanti creature ispirate agli yokai e alle leggende nipponiche. Nei panni di Akito si utilizzano poteri spirituali legati all'Onmyodo e al ninjutsu per esorcizzare gli spiriti, ritrovare la sorella perduta ed esplorare una Tokyo ricostruita con estrema cura. Tokyo è sempre una città magica! Si potrebbe quasi dire che Ghostwire: Tokyo è uno dei pochi videogiochi a poter rivaleggiare con la serie Yakuza / Like a Dragon dal punto di vista del turismo virtuale della capitale giapponese. La città offre una buona verticalità degli ambienti esterni e un taglio interessante anche per gli interni. Piccola chicca: alle prime fasi del progetto ha collaborato anche Ikumi Nakamura, che poi ha fondato il suo studio Unseen e ora è al lavoro su Kemuri: sempre Tokyo, sempre yokai da affrontare, ma con uno stile decisamente più colorato.

Disco Elysium - The Final Cut - 90% di sconto, 3,79€ Disco Elysium è, senza ombra di dubbio, uno dei videogiochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni, quello che si definisce un cult istantaneo. Da quando è uscito non ha mai smesso di infestare la mente e il cuore dei fortunati che lo hanno giocato. Nei panni di Harry Du Bois, detective senza memoria e pieno zeppo di problemi personali, si indaga su un misterioso omicidio nella città di Revachol. Il fatto è che il vero mistero sembra piuttosto legato alla mente del protagonista: frammentata, conflittuale, a volte perfino avversa. Una personalità da ricostruire attraverso dialoghi, scelte morali e decine di abilità psicologiche. La scrittura di Disco Elysium è fitta e indimenticabile Il tutto è sorretto da una scrittura che ha pochi rivali nel mondo dei videogiochi e da una libertà pressoché totale nell'interpretazione del personaggio. Ogni scelta modifica gli eventi e il modo in cui gli altri personaggi ci vedono. Ogni partita è diversa. Un'esperienza unica, con moltissimo testo - siete avvisati - scritto però sempre in maniera esemplare.

Bloodstained: Ritual of the Night - 90% di sconto, 3,99€ Un titolo di Koji Igarashi, uno dei padri fondatori del mito di Castlevania e dei metroidvania in generale. Bloodstained: Ritual of the Night rappresenta un ritorno in grande stile per il genere, pescando dalla tradizione - e in particolare dal capolavoro di Igarashi Castlevania: Symphony of the Night - ma con una lettura più moderna della formula. Esplorare il castello è un piacere in questo erede dei Castlevania Nei panni di Miriam, una ragazza affetta da una misteriosa maledizione, si esplora un enorme castello pieno di mostri e di segreti. Il cuore dell'esperienza è tutto qui: le abilità che impariamo ci permettono di raggiungere aree altrimenti inaccessibili, e il continuo backtracking aumenta la percentuale di esplorazione dell'area. Il sistema di combattimento è molto ricco grazie a decine di armi e di magie. Stile artistico delizioso: gotico e camp; colonna sonora che richiama i classici del genere e una quantità di contenuti ottima. Per meno di quattro euro è un affarone.

A Plague Tale: Innocence - 90% di sconto, 3,99€ A Plague Tale: Innocence è dove comincia l'avventura di Amicia e di suo fratello Hugo, costretti a fuggire dall'Inquisizione in questa Francia medievale devastata dalla peste. Se vi ha incuriosito il nuovissimo Resonance: A Plague Tale Legacy, di cui abbiamo parlato nella nostra anteprima, ovvero un prequel della storia con protagonista Sophia, allora perché non partire dall'inizio di tutto? Specialmente se potete recuperarlo a una cifra irrisoria. Amicia e Hugo sono inseparabili A Plague Tale: Innocence è un'esperienza che punta molto sull'atmosfera, sulla qualità della narrazione e sulla scrittura del rapporto tra i due fratelli. Se vi piacciono le avventure cinematografiche (e se vi ha incuriosito Resonance), questo è il momento giusto per recuperare il primo capitolo e poi il secondo, A Plague Tale: Requiem.

Resident Evil 4 - 75% di sconto, 9,99€ Il Resident Evil di rottura per eccellenza. Capitolo centrale e fondamentale della serie perché - nel bene e nel male - c'è un prima e un dopo Resident Evil 4. Questo remake riporta in scena l'avventura di Leon S. Kennedy, inviato in un remoto villaggio spagnolo per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti, Ashley Graham. Con la sua solita fortuna, dopo un esemplare primo giorno di lavoro a Raccoon City, anche in Resident Evil 4 Leon si troverà coinvolto in un incubo popolato da fanatici religiosi e orribili parassiti mutanti. Leon non è tanto fortunato nel lavoro... L'azione è irresistibile, le arene degli scontri e le situazioni che vengono proposte sono ancora oggi insuperate e le sparatorie non ti danno un attimo di tregua. Senza girarci troppo intorno: è uno dei migliori remake di sempre - insieme al "fratello" Resident Evil 2 - ed è un acquisto obbligato per gli amanti dell'horror e dell'azione. Certo, sicuramente l'avranno già giocato, ma perché non concedersi un secondo o magari un terzo giro?

Dead Space - 90% di sconto, 5,99€ Proprio come i necromorfi che sembrano non morire mai, anche Dead Space viene riportato in vita da questo remake. Si tratta di una delle pietre miliari della generazione XBOX 360/PlayStation 3, un horror che pesca a piene mani dalla fantascienza oscura di Alien e La Cosa. Possiamo considerarlo uno dei migliori survival horror di sempre e, in questa completa ristrutturazione, brilla di una luce tutta nuova. La Ishimura è un incubo a occhi aperti L'avventura di Isaac Clarke (una simpatica crasi tra Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, due dei più grandi scrittori di fantascienza di sempre) ha luogo a bordo della gigantesca nave mineraria USG Ishimura, infestata dai necromorfi, mostri che trasformano il corpo umano in un'arma letale. Il remake migliora ogni aspetto dell'originale... anche se nel passaggio abbiamo perso un cammeo nel doppiaggio del maestro Dario Argento. Qualcuno tirerà un sospiro di sollievo, ma dava un carattere unico al capitolo del 2008.

The Binding of Isaac: Complete Bundle - 90% di sconto, 4,81€ Il videogioco che ha consacrato Edmund McMillen: un concentrato di cattivo gusto, lacrime, sangue e feti tutto incastrato in un'irresistibile struttura roguelike. The Binding of Isaac ha rilanciato il genere e cambiato una volta per tutte il mercato. Ancora oggi è il re assoluto, con un numero di contenuti che è perfino difficile da quantificare. Il gioco ci vede vestire - tra gli altri - i panni del giovane Isaac e ogni partita propone dungeon generati casualmente e migliaia di oggetti che si combinano con risultati imprevedibili. Combinare insieme oggetti e poteri crea effetti devastanti Il bundle completo a meno di cinque euro comprende il gioco base Rebirth e tutte le sue espansioni mai uscite: Afterbirth, Afterbirth+ e Repentance. Vengono aggiunti livelli, nemici, modalità extra e una valanga di oggetti e potenziamenti che rendono questa offerta semplicemente senza senso. L'unica cosa che non ci troverete dentro è la pazienza necessaria per non perdere le staffe quando l'ennesima mosca semi invisibile vi planerà in testa mangiando il vostro ultimo cuore.

AI: The Somnium Files - 80% di sconto, 3,99€ Kotaro Uchikoshi, creatore della serie Zero Escape, scrive e dirige questa visual novel investigativa che mescola in maniera straordinaria fantascienza e thriller. Lo stile narrativo di AI: The Somnium Files è quasi da noir e i personaggi - come da tradizione di Uchikoshi - sono indimenticabili. Il protagonista è Kaname Date, un investigatore incaricato di risolvere una serie di omicidi firmati da un serial killer. Uchikoshi è garanzia di qualità Lo farà attraverso la possibilità di entrare nei sogni delle persone, in sequenze oniriche che sono la parte più originale del gameplay. A sorreggere tutto c'è però sempre la qualità di scrittura sopraffina dell'autore giapponese, con colpi di scena micidiali fino alle battute finali. Se amate le avventure narrative e ricche di mistero, questa è la scelta giusta. Sempre con meno di 10€ potete prendere il bundle che comprende anche il sequel AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative.

What Remains of Edith Finch - 75% di sconto, 4,62€ Cosa resta della famiglia Finch? Sta a noi capirlo esplorando questa vecchia villa che sembra uscita da un film di Tim Burton. Anche perché pare quasi che ci sia una maledizione sui Finch: sono tutti morti in circostanze peculiari, alcune perfino assurde. Adesso, attraverso gli occhi di Edith, tornata nella sua vecchia casa di famiglia, ricostruiamo l'albero genealogico e la terribile fine dei suoi cari. Una sequenza da storia del videogioco Ogni capitolo di What Remains of Edith Finch ci permette di rivivere la vita (e la morte) di uno dei Finch e lo facciamo attraverso meccaniche di gioco sempre nuove e originali. In pochissime ore questo piccolo, grande videogioco affronta temi profondi con enorme sensibilità e un'inventiva che, in alcuni casi, non si fa fatica a definire geniale. Un titolo breve, ma capace di restarti dentro probabilmente per sempre.

Carrion - 90% di sconto, 1,95€ Carrion ribalta completamente le regole del classico horror: questa volta non siamo la vittima, e nemmeno l'eroe che combatte la minaccia. Siamo il mostro: una creatura aliena e amorfa fuggita da un laboratorio segreto. In quanto tale, il nostro lavoro è seminare il panico tra i soldati e gli scienziati, crescendo di dimensioni e imparando nuove abilità che ci permetteranno di raggiungere aree inizialmente inaccessibili. Il mostro è a caccia! Grazie all'approccio originale all'esplorazione, agli enigmi ambientali e ai combattimenti molto peculiari per via del sistema di movimento "tentacolare" della creatura, Carrion è un gioco con un gran carisma. Lo stile grafico in pixel art, benché essenziale, riesce comunque a esprimere tutta la ferocia di questo predatore perfetto. Un videogioco che viene fuori da quel cinema spaziale dove "nessuno può sentirti urlare". Per meno di due euro, il vero orrore sarebbe lasciarlo sullo scaffale virtuale.

Blasphemous 2 - 75% di sconto, 7,49€ La seconda avventura del Penitente migliora in tutto e per tutto ciò che aveva reso speciale il fortunato prequel, Blasphemous. Un metroidvania eccellente, con un'estetica affascinante e dark ispirata all'arte della tradizione religiosa cristiana. Nota di merito per gli scontri con i boss che sono messi in scena in maniera straordinaria. Difficile, senza pietà, eppure divertentissimo La direzione artistica, infatti, è il vero e proprio valore aggiunto di Blasphemous 2, perché contribuisce a creare un'atmosfera che è difficile trovare in qualunque altro videogioco. Se amate il genere e i titoli in 2D, questo piccolo videogioco spagnolo di The Game Kitchen è imperdibile. Tra l'altro è da pochissimo uscita una nuova espansione completamente gratuita intitolata The Third Sin.

Hades - 75% di sconto, 6,12€ Immaginare il pantheon greco come una famiglia disfunzionale, piena di invidie e tradimenti, non dovrebbe essere difficile: è già la mitologia classica a suggerire una lettura simile. Non resta che inserirla all'interno di una struttura da roguelite per trasformare quest'idea in uno dei videogiochi più amati e potenti degli ultimi anni: Hades. Da una parte c'è la narrazione epica e moderna di Zagreus, figlio di Ade, deciso a fuggire dagli inferi affrontando un percorso pieno di ostacoli che cambia sempre; dall'altra un sistema di combattimento furioso, che combina i potenziamenti offerti dagli dei dell'Olimpo creando risultati irresistibili. I rapporti tra gli dei sono sempre molto divertenti da seguire Hades è un capolavoro senza mezzi termini. Talmente importante da essere stato il primo videogioco ad aver vinto un Premio Hugo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la letteratura fantascientifica e fantasy. Una volta portato a termine questo - e non sarà per niente facile - potete dedicarvi al sequel: Hades II, dove la protagonista è Melinoe, la sorella di Zagreus.

Prince of Persia: The Lost Crown - 70% di sconto, 8,99€ Prince of Persia: The Lost Crown è stato un ritorno in grandissimo stile per il Principe, capace di spaccare con tutta la sicumera degna di un reale: un design nuovo e aggressivo e una formula per la quale, francamente, sembra essere nato. In questo titolo firmato Ubisoft Montpellier la proverbiale agilità e le capacità acrobatiche di Sargon ci portano a esplorare mappe dal level design divertentissimo e perfettamente riuscito. Da vedere è una gioia per gli occhi! Il sistema di combattimento è tecnico e veloce, richiede grande concentrazione per parare e schivare all'ultimo secondo; l'esplorazione premia costantemente il giocatore e graficamente il gioco è delizioso, con un grande lavoro di reinterpretazione del canone. Un capitolo "alternativo" perfetto per una saga che ha fatto la storia. Se è presente da un po' di tempo nella vostra lista desideri, forse è il momento di dargli una chance.

CrossCode - 75% di sconto, 4,99€ Uno straordinario indie action RPG di Radical Fish che unisce il fascino dei classici giochi a 16 bit dell'epoca SNES a meccaniche moderne e veloci, con un'idea narrativa niente male. In CrossCode, la protagonista, Lea, si trova all'interno di un gigantesco MMORPG, CrossWorlds, senza ricordi della sua reale identità umana. In parte Sword Art Online, in parte .Hack, in CrossCode dovremo indagare sulla misteriosa storia di Lea mentre affrontiamo dungeon pieni zeppi di enigmi ambientali. Da prendere anche per godersi questa bellissima pixel art Quello che vi sorprenderà di più è la reattività del sistema di combattimento e l'eccellente feeling dei colpi. Da sottolineare anche l'ottima pixel art che caratterizza tutto il videogioco, realizzato da un team all'epoca piccolissimo (e che tra poco tornerà sul mercato con la versione 1.0 dell'attesissimo Alabaster Dawn). A meno di 5€ è da prendere a occhi chiusi.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - 65% di sconto, 7,69€ Una vita spesa a obbedire, e adesso perfino l'ultima avventura di Stanley sembra concepita allo stesso modo: chinare il capo, rispondere agli ordini... oppure no? The Stanley Parable: Ultra Deluxe è la versione definitiva di un classico moderno del videogioco; una backroom prima ancora che le backrooms nascessero come creatura internettiana. All'interno di un ufficio abbandonato, il nostro grigio Stanley ascolta una voce che gli suggerisce per filo e per segno cosa fare, cosa pensare, dove andare. Qualcuno ha detto backrooms? Questa è stata la vita di Stanley fino a questo momento. Ma che succede se improvvisamente si decide di non dare più ascolto a questa voce? Succede una delle singolar tenzoni più intriganti e divertenti della storia dei videogiochi. Una riflessione arguta sul concetto stesso di libertà e di scelta che rompe continuamente la quarta parete. Se cercate qualcosa di diverso dal solito, ecco la scelta giusta. O forse no. Ma per questa volta decidete voi.