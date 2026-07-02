iPhone Ultra: vendite riviste al rialzo, Apple prepara 10 milioni di iPhone pieghevoli

Il debutto del primo pieghevole di Apple, che secondo le indiscrezioni dovrebbe chiamarsi iPhone Ultra, si preannuncia ambizioso, a conferma delle elevate aspettative dell'azienda per questo nuovo dispositivo. Rispetto alla precedente previsione di circa 7-8 milioni di unità, adesso Apple avrebbe rivisto al rialzo le vendite. Certo è che il primo pieghevole di Cupertino sta già suscitando grande curiosità tra gli utenti, nonostante un prezzo ipotetico di 2.500 dollari.

Produzione in crescita Stando a quanto riportato da Nikkei Asia, Apple ha detto ai fornitori di prepararsi a produrre 10 milioni di iPhone pieghevoli quest'anno. Solo pochi mesi fa la stima si attestava intorno ai 7-8 milioni di unità, segno che quella attuale rappresenta una previsione decisamente più ottimista e sicura da parte di Apple. Ad affiancare l'iPhone Ultra saranno i modelli iPhone 18 e iPhone 18 Pro Max, con 70 milioni di unità, mentre le spedizioni dovrebbero raggiungere i 240 milioni nel corso del 2026. iPhone Ultra Inoltre, secondo quanto riportato dalla testata, Apple avrebbe fornito ad alcuni fornitori una "previsione fino a 85 milioni di nuovi iPhone per il secondo semestre 2026", chiedendo di riservare componenti in comune con la serie iPhone 17 per i futuri iPhone 18, così da evitare eventuali colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento.

Il pieghevole arriverà nei tempi previsti Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe anche superato alcune sfide tecniche legate alla cerniera. Ciò significa che la tabella di marcia prevista per il lancio rimane invariata, senza eventuali ritardi. Nel frattempo, proprio di recente sono stati mostrati i render del pieghevole, con un formato più ampio che dovrebbe somigliare a un iPad da aperto e a un iPhone da chiuso, risultando quindi compatto e poco ingombrante. iPhone Ultra: ecco come sarà il pieghevole Apple secondo i render Ricordiamo che, purtroppo, questo smartphone dovrebbe costare circa 2.500 dollari, addirittura 3.000 dollari in base ad altre configurazioni. Il debutto è atteso a settembre, insieme ai due iPhone 18 Pro, quindi mancano ormai pochi mesi per conoscere tutte le informazioni ufficiali.