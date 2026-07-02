La GPU NVIDIA RTX 5060 Ti di SOYO è in sconto su AliExpress

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Le caratteristiche
La scheda video, proposta nella colorazione nera e nella variante da 8 GB, ha memoria GDDR7 su bus 128Bit e interfaccia PCI Express 5.0 ed è ideale sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano, quindi garantisce buone prestazioni.
Supporta anche tecnologie avanzate come DLSS e ray tracing, quindi potrai goderti i tuoi giochi preferiti senza troppe difficoltà. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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