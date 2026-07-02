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La GPU NVIDIA RTX 5060 Ti di SOYO è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo la scheda video SOYO NVIDIA RTX 5060 Ti da 8 GB a prezzo scontato. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/07/2026
GPU SOYO NVIDIA RTX 5060 Ti

Su AliExpress è attualmente disponibile la GPU SOYO NVIDIA RTX 5060 Ti a 514,96 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistare la scheda video direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

La scheda video, proposta nella colorazione nera e nella variante da 8 GB, ha memoria GDDR7 su bus 128Bit e interfaccia PCI Express 5.0 ed è ideale sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano, quindi garantisce buone prestazioni.

La scheda video SOYO
La scheda video SOYO

Supporta anche tecnologie avanzate come DLSS e ray tracing, quindi potrai goderti i tuoi giochi preferiti senza troppe difficoltà. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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