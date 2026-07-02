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Evercade fa all-in e prende brutalmente in giro PlayStation per il suo addio al formato fisico

Evercade ha deciso di entrare direttamente nel dibattito sui formati di distribuzione dei videogiochi con uno spot che prende in giro la scelta di Sony.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/07/2026
Evercade Nexus

Evercade, un marchio di console pensate espressamente per il retrogaming, sta cavalcando l'ondata d'indignazione scatenata dall'annuncio di Sony sull'addio al formato fisico per la distribuzione del giochi PlayStation, che sarà definitivo nel 2028, pubblicando una serie di messaggi sui suoi canali social che suonano inevitabilmente come delle prese in giro, anche feroci in alcuni casi.

Basta poco, che ci vuole?

In particolare, ha pubblicato un breve spot che fa il verso a quello sullo scambio di copie fisiche dei giochi di PS4.

Nel filmato, che dura esattamente come quello di Sony (21 secondi), possiamo vedere due rappresentanti di Evercade che si scambiano una copia di una cartuccia compatibile con tutti i sistemi della compagnia, sottolineando la facilità del gesto, esattamente come avveniva nel vecchio spot di PlayStation. Quest'ultimo, vi ricordiamo, fu realizzato per rispondere all'annuncio dell'always online di Xbox One, che avrebbe limitato lo scambio di giochi usati, pratica che, di fatto, la nuova politica di Sony in fatto di copie fisiche uccide completamente.

I giocatori over 55 rappresentano un'opportunità ancora poco sfruttata, secondo la casa di Evercade I giocatori over 55 rappresentano un'opportunità ancora poco sfruttata, secondo la casa di Evercade

In realtà, questo non è il primo messaggio con cui Evercade è intervenuta sull'argomento. Proprio ieri aveva pubblicato sul suo account X un post per sottolineare il fatto che Evercade distribuisce i giochi solo in formato fisico:

Come aprire la tua nuova cartuccia Evercade:

1) Apri la scatola
2) Rimuovi il manuale
3) Annusa la stampa fresca
4) Ricorda che andrà tutto bene

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Insomma, la compagnia, pur specializzata nel retrogaming, quindi dedita a un mercato di nicchia, ha deciso di dare una svolta alla sua comunicazione caricando a testa basta, in modo tale da sfruttare il momento di difficoltà del colosso giapponese, in vista del lancio di Evercade Nexus, la sua nuova console portatile in arrivo in autunno.

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