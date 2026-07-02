La videocamera Insta360 GO è in sconto su AliExpress: risparmia con il nostro codice

Su AliExpress è attualmente disponibile la videocamera Insta360 GO a 291,46 €, ma con il codice CDJULY45 potrai risparmiare altri 45 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potrai risparmiare altri 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Immagini nitide e realistiche
Questo dispositivo è dotato di un corpo magnetico, quindi potrai agganciarlo ovunque tu voglia, ad esempio come ciondolo magnetico per una prospettiva all'altezza degli occhi. La stabilizzazione IA integrata e Horizon Lock a 360° ti permetteranno di mantenere la postazione perfettamente stabile e senza vibrazioni. La videocamera è alimentata da un ampio sensore da 1/1,28 pollici e da un sensore di luce ambientale per offrirti prestazioni eccellenti.
Ha inoltre un grado di protezione IPX8, che consente di immergerla fino a 10 m. Inoltre, a differenza dei modelli precedenti, supporta anche schede microSD controllabili. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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