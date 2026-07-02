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La videocamera Insta360 GO è in sconto su AliExpress: risparmia con il nostro codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo la videocamera Insta360 GO, perfetta per immortalare i tuoi momenti preferiti con grande precisione e fluidità.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/07/2026
Insta360 GO

Su AliExpress è attualmente disponibile la videocamera Insta360 GO a 291,46 €, ma con il codice CDJULY45 potrai risparmiare altri 45 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potrai risparmiare altri 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e realistiche

Questo dispositivo è dotato di un corpo magnetico, quindi potrai agganciarlo ovunque tu voglia, ad esempio come ciondolo magnetico per una prospettiva all'altezza degli occhi. La stabilizzazione IA integrata e Horizon Lock a 360° ti permetteranno di mantenere la postazione perfettamente stabile e senza vibrazioni. La videocamera è alimentata da un ampio sensore da 1/1,28 pollici e da un sensore di luce ambientale per offrirti prestazioni eccellenti.

Insta360 GO
Insta360 GO

Ha inoltre un grado di protezione IPX8, che consente di immergerla fino a 10 m. Inoltre, a differenza dei modelli precedenti, supporta anche schede microSD controllabili. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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