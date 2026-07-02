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Hai bisogno di cuffie con cancellazione del rumore? Le Sony WH-1000XM5 sono in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo le cuffie Sony WH-1000XM5 con cancellazione attiva del rumore e 30 ore di autonomia. Assicurati di utilizzare il nostro codice per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/07/2026
Sony WH-1000XM5

Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono attualmente su AliExpress a 218,19 €, ma con il codice CDJULY20 potrai risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Audio ad alta risoluzione

Prima di tutto, queste cuffie sono dotate di cancellazione del rumore premium, audio ad alta risoluzione e un'ottima qualità di chiamata per conversazioni cristalline. Con l'Auto NC Optimizer il dispositivo è in grado di regolare automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante, per una maggiore precisione e affidabilità. La tecnologia LDAC contribuisce positivamente all'esperienza di ascolto, insieme al driver che ottimizza la sensibilità ad alte frequenze.

Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5

La batteria offre un'autonomia di 30 ore, quindi potrai utilizzarle senza troppe interruzioni. Sono presenti anche diverse funzionalità, come la modalità Quick Attention, 360 Reality Audio, riduzione del rumore del vento, Speak-to-Chat e molte altre ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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