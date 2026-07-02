Hai bisogno di cuffie con cancellazione del rumore? Le Sony WH-1000XM5 sono in sconto su AliExpress

Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono attualmente su AliExpress a 218,19 €, ma con il codice CDJULY20 potrai risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.
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Audio ad alta risoluzione
Prima di tutto, queste cuffie sono dotate di cancellazione del rumore premium, audio ad alta risoluzione e un'ottima qualità di chiamata per conversazioni cristalline. Con l'Auto NC Optimizer il dispositivo è in grado di regolare automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante, per una maggiore precisione e affidabilità. La tecnologia LDAC contribuisce positivamente all'esperienza di ascolto, insieme al driver che ottimizza la sensibilità ad alte frequenze.
La batteria offre un'autonomia di 30 ore, quindi potrai utilizzarle senza troppe interruzioni. Sono presenti anche diverse funzionalità, come la modalità Quick Attention, 360 Reality Audio, riduzione del rumore del vento, Speak-to-Chat e molte altre ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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