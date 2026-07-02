0

Lo smartphone realme GT 7 Pro 5G è in sconto su AliExpress: risparmia ancora di più con il nostro codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone realme GT 7 Pro 5G con Snapdragon 8 Elite e batteria da 6.500 mAh. Si tratta di un dispositivo dalle ottime prestazioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/07/2026
realme GT 7 Pro 5G

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il realme GT 7 Pro 5G da 12 + 256 GB è su AliExpress a 559,89 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Display eccellente e buoni materiali

Lo smartphone utilizza il processore Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC, in grado di offrire prestazioni elevate e convincenti in qualsiasi contesto. La batteria ha una capacità di 6.500 mAh, con un'autonomia brillante che offre un'esperienza d'uso senza troppe interruzioni. Anche la qualità costruttiva è complessivamente buona, mentre il display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz ed è eccellente, grazie anche a 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM.

realme GT 7 Pro
realme GT 7 Pro

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo smartphone realme GT 7 Pro 5G è in sconto su AliExpress: risparmia ancora di più con il nostro codice