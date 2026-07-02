Lo smartphone realme GT 7 Pro 5G è in sconto su AliExpress: risparmia ancora di più con il nostro codice

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il realme GT 7 Pro 5G da 12 + 256 GB è su AliExpress a 559,89 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Display eccellente e buoni materiali
Lo smartphone utilizza il processore Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC, in grado di offrire prestazioni elevate e convincenti in qualsiasi contesto. La batteria ha una capacità di 6.500 mAh, con un'autonomia brillante che offre un'esperienza d'uso senza troppe interruzioni. Anche la qualità costruttiva è complessivamente buona, mentre il display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz ed è eccellente, grazie anche a 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM.
Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.