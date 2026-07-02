Il controller EasySMX D05 è compatibile con PC e Switch: applica il coupon sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del controller EasySMX D05 che cala di 6€ grazie all'applicazione del codice CDJULY06 per un totale di 40,09€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, la spedizione è prevista tra il 10 e il 14 luglio.

Il controller EasySMX D05 è un gamepad versatile progettato per offrire compatibilità estesa e un'esperienza di gioco personalizzabile su diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch e PC, oltre a dispositivi iOS e Android. Supporta infatti più modalità di connessione, rendendolo adatto a differenti esigenze di utilizzo.