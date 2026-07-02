Il controller EasySMX D05 è compatibile con PC e Switch: applica il coupon sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del controller EasySMX D05 che cala di 6€ grazie all'applicazione del codice CDJULY06 per un totale di 40,09€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, la spedizione è prevista tra il 10 e il 14 luglio.
Il controller EasySMX D05 è un gamepad versatile progettato per offrire compatibilità estesa e un'esperienza di gioco personalizzabile su diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch e PC, oltre a dispositivi iOS e Android. Supporta infatti più modalità di connessione, rendendolo adatto a differenti esigenze di utilizzo.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller può essere utilizzato in modalità wireless a 2,4 GHz tramite ricevitore USB oppure in modalità Bluetooth. Il pairing è semplice: nella modalità 2,4 GHz si attiva tenendo premuti i tasti "B" e "Home" per alcuni secondi, mentre in Bluetooth si utilizzano i tasti "X" e "Home". È presente anche una funzione di commutazione rapida delle modalità tramite la combinazione "Y" e "Home".
Uno dei punti di forza è il dock di ricarica intelligente, che permette una ricarica comoda e continua. La batteria integrata da 1000 mAh garantisce una buona autonomia, ideale per sessioni di gioco prolungate.
Dal punto di vista tecnico, il D05 integra joystick e grilletti con tecnologia ad effetto Hall, che assicurano maggiore precisione, reattività e durata nel tempo rispetto ai sistemi tradizionali. Non manca l'illuminazione RGB personalizzabile.
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