Molti sono tornati a commentare il video dello scambio di copie fisiche su PS4, dopo l'annuncio di PlayStation solo digitale

Sony ha annunciato ieri che dal 2028 i giochi PlayStation usciranno solo in formato digitale, segnando di fatto la morte definitiva dei dischi fisici per le sue console . La novità ha scatenato un vero e proprio vespaio online, generando una piccola rivolta dell'utenza in tutti i canali social della compagnia giapponese. Non solo, perché in tanti sono andati a riprendere il video in cui veniva sottolineato come fosse possibile vendere i giochi usati su PS4 , pubblicato sul canale ufficiale di PlayStation in opposizione all'annuncio di una Xbox One solo online.

Invecchiato male

Si tratta di un filmato breve, di soli 20 secondi, che però ha fatto storia, per come segnò un colpo importantissimo per PS4 sulla concorrenza, esprimendo un'idea molto forte nella maniera più semplice e diretta possibile.

Oggi in molti sono andati a riprendere quel filmato per commentarlo con nostalgia e rassegnazione, sottolineando quanto sia invecchiato male. In effetti sono passati 13 anni da allora e il mercato è decisamente cambiato.

Uno dei commenti più apprezzati è stato quello di @PoolBoy314, che recita: "È come guardare il filmino del tuo matrimonio dopo il divorzio." Se vogliamo, esprime con brevità ed efficacia la delusione di molti per la scelta di Sony.

@sushimonkeys919 ha invece scritto: "Fate un video su come condividere i giochi su PS6, vi prego." Anche il suo commento è stato molto apprezzato, così come altri commenti tipo "Ecco come ci si smentisce da soli a distanza di 13 anni," di @themindslyde o "Sei diventato il cattivo che prendevi in giro," di @iammohaumodiko.

In generale, i nuovi commenti al filmato sono tutti molto negativi e nascono chiaramente dallo stesso ceppo: la morte del formato fisico sulle console PlayStation.